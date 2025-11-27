Drama neștiută a lui Nea Mărin. A murit la scurt timp după naștere: ”Nu am trecut ușor”

În spatele omului de televiziune și a coregrafului de succes puțini sunt cei care știu că viața lui Nea Marin nu a fost deloc ocolită de necazuri. În urmă cu mulți ani, acesta și-a pierdut unicul fiu, experiență dureroasă care i-a marcat existența.

Sunt extrem de rare momentele în care Nea Marin acceptă să vorbească deschis despre familia sa, în special despre momentele mai puțin frumoase. Recent, în cadrul unui interviu, coregraful a vorbit despre primul său copil, un băiețel pe care l-a pierdut la scurt timp de la naștere. Momentul l-a marcat pe viață.

Nea Marin a avut un fiu care i-a murit la naștere

În urmă cu mulți ani, pe vremea când a devenit tată de băiat pentru prima dată, Nea Marin a trăit drama vieții sale. La scurt timp de la naștere, micuțul s-a stins din viață. Coregraful a mărturisit că – împreună cu soția lui, Mioara – a reușit să treacă destul de greu peste pierdere, însă venirea Larisei pe lume le-a alinat mult din durere.

”Nu am trecut ușor, dar împreună cu Mioara mea am depășit acest moment, iar Dumnezeu ne-a binecuvântat cu venirea Larisei, care a alinat mult din acea rană”, a spus Nea Marin pentru Viva.ro

Așa cum chiar el a mărturisit, dincolo de sprijinul și susținerea soției sale, Nea Marinm a reușit să depășească toate momentele grele din viața sa cu ajutorul dansului, care – fără să-și dea seama – s-a transformat în terapie.

”Cam toate etapele grele ale vieții le-am alinat prin dans… pierderea bunicilor, a părinților, a socrilor și mai nou a profesorului meu… sunt dansuri care mă alină și mă fac să ma simt mai aproape de ei!”, a spus Nea Marin pentru CANCAN.RO – continuă să citești AICI interviul complet.

