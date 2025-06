Nea Mărin, detalii din culisele show-ului de la Antena 1! Concurenţii n-au scăpat nici în acest sezon: “Cea mai mare pedeapsă…”

Marian Barbu sau Nea Mărin cum îl știe o țară întreagă și-a dedicat viața dansului, contorizând nu mai puțin de 6 decenii. Pasiunea îi este împărtășită de nepoata sa, Ana, care i-a devenit parteneră la evenimente speciale. De ani buni, l-a prins și microbul televiziunii, iar în emisiunea -“Poftiți pe la noi, poftiți la întrecere” lansează vedetelor provocări pe bandă rulantă. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, coregraful ne-a vorbit despre noul sezon de la Antena 1, precum și motivul pentru care a ales să rămână pe micul ecran. Dansul i-a adus, de-a lungul timpului, cele mai mari bucurii, dar i-a fost și terapie în perioadele dificile.

Nea Mărin a fost greu de convins să intre în televiziune, iar acum este de neoprit. Coregraful a închis pentru o zi castelul de la Hunedoara, unde s-a desfășurat o adevărată competiție între vedete.

Nea Mărin: „Avem o boxă și am imprimat vocea mea care îi trezește”

CANCAN.RO: Cum sunt concurenții din acest sezon “Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”? Mai există ceva ce v-a mai surprins la filmări?

Nea Mărin: Concurenții acestui sezon sunt mai determinați ca niciodată, deoarece miza este foarte mare! E o chestiune de orgoliu și ăsta e mai important decât orice. Să faci toate poftele unei persoane din echipa adversă e cea mai mare pedeapsă, de asta au și tras pentru relaxare până la epuizare! Sezonul ăsta i-am descoperit și eu altfel, pe aproape toți. I-am văzut prin prisma înverșunării pe care o au atunci când vine vorba de victorie. Și mi-a plăcut asta!

CANCAN.RO: Dar dumneavoastră cum sau cu ce i-ați surprins pe concurenți?

Nea Mărin: În primul rând cred ca toți au rămas surprinși că eu nu le mai dau deșteptarea în zorii zilei ci l-am adus pe “fratele meu Marin Barbu” să le dea deșteptarea… ce vreau să spun este că avem o boxă și am imprimat vocea mea care îi trezește 🙂 Toate întrecerile pe care le-am pregătit pentru ei cred că au fost surprinzătoare, locurile în care ele s-au desfășurat…Gândiți-vă că am închis o zi Castelul de la Hunedoara pentru desfășurarea unei întreceri!

Nea Mărin: “Riki este codașul echipei”

CANCAN.RO: Care a fost activitatea care le-a creat cele mai mari probleme vedetelor? Cine a fost codaș?

Nea Mărin: În acest sezon activitățile concurenților sunt bazate fie în interesul concursului, fie în a satisface dorințele echipei câștigătoare! Riki este codașul echipei, deoarece el până înțelege despre ce e vorba, se termina acțiunea. Cu Liviu și cu Andrei am în continuare de furcă, dar n-ar mai fi ei dacă nu ar fi așa. Cred că aș avea un șoc să vină ziua în care ei să facă corect tot ce le zic eu!

CANCAN.RO: Dincolo de filmări, cum e nea Mărin în calitate de bunic? Fac nepoții ce vor din dvs?

Nea Mărin: Nea Mărin în calitate de bunic este prietenul lor. Este și profesor, și coleg, dar în cea mai mare parte a timpului am încercat să le fiu prieten. Am o relație specială cu ei, deci cred că am reușit.

Nea Mărin: “Eu vreau să dețin controlul în ceea ce fac, dar am luat-o ca pe o provocare”

CANCAN.RO: Nepoata este și partenera dvs de dans la diverse evenimente. Ați negociat onorariul înainte?

Nea Mărin: Într-adevăr viața a fost bună cu mine și am șansa ca la anumite evenimente Ana să fie partenera mea de dans. Ea iubește atât de mult să danseze și mai ales să meargă cu mine la diferite evenimente astfel încât nu s-a pus niciodată discuția negocierii unui onorariu. Eu așa i-am crescut pe toți să facă ceea ce iubesc și să nu se gândească la partea materială pentru că ea vine atunci când ești determinat și dăruiești tot ceea ce ai mai bun!

CANCAN.RO: Ați împlinit 60 de ani de când ați început să dansați. Cum v-ați descoperit această pasiune și cine v-a susținut să vă urmați visul?

Cred că m-am născut cu pasiunea asta. La mine în sat, eu locuiam la ultima casă și chiar în spatele curții mele se adunau Călușarii înainte de Rusalii…m-au fascinat și am știut că eu vreau să fiu unul dintre ei, unul dintre călușari. Părinții, bunicii și profesorul meu de educație fizică au fost principalii mei susținători când eram copil în sat, apoi ajuns la București, Theodor Vasilescu mi-a fost profesor, coleg și mentor pe parcursul a 52 de ani.

CANCAN.RO: Erați un coregraf cunoscut și apreciat în momentul în care ați început colaborarea cu televiunea. Cum ați primit propunerea și ce v-a motivat să aveți continuitate pe micul ecran?

Nea Mărin: Am fost greu de convins sa fac această trecere pentru că nu era un domeniu pe care să îl stabilesc și eu vreau să dețin controlul în ceea ce fac, dar am luat-o ca pe o provocare în a învăța ceva nou, iar legătura pe care o am cu Mona Segall și încredera în echipa de profesioniști pe care ea o coordonează mă face sa rămân cât mai mult alături de ei!

Nea Mărin: “Cam toate etapele grele ale vieții le-am alinat prin dans”

CANCAN.RO: De-a lungul timpului, dansul a fost pentru dumneavoastră nu doar pasiune, ci și terapie. Care au fost cele mai grele momente din viață, pe care ați reușit să le depășiți refugiindu-vă în repetiții, antrenamente, concursuri?

Nea Mărin: Pai cam toate etapele grele ale vieții le-am alinat prin dans…pierderea bunicilor, a părinților, a socrilor și mai nou a profesorului meu… sunt dansuri care mă alină și mă fac să ma simt mai aproape de ei!

