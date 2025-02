Drama neștiută a magicianului Robert Tudor! Concurentul de la Power Couple a dezvăluit tot: „De aia am gura strâmbă”

Puțini știu că în spatele zâmbetului său carismatic și al numerelor de magie se ascunde o poveste de viață grea. Robert Tudor, cunoscutul magician și concurent la Power Couple, a vorbit deschis despre trecutul său, dezvăluind detalii care i-au marcat existența. Acesta a mărturisit că s-a născut cu gura strâmbă, că nu aude cu urechea stângă și că simplul fapt că este astăzi în viață reprezintă un miracol.

Deși astăzi este o persoană energică, plină de viață, Robert Tudor ascunde o dramă profundă, pe care a ales să o împărtășească abia acum. Actorul a povestit că vina pentru problemele sale de sănătate o poartă chiar mama lui. Care este motivul pentru care magicianul are gura strâmbă?

Așa cum spuneam, Robert Tudor s-a născut cu gura strâmbă și nici auzul nu îl are complet. Ei bine, recent, în cadrul podcast-ului realizat de Cătălin Măruță a făcut mărturisiri tulburătoare despre cum a fost la un pas să nu se nască, dar și despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

Se pare că vina pentru aceste lucruri o poartă chiar mama sa, care, la acea vreme, nu își dorea să-l aducă pe lume. Fără să ofere prea multe detalii la început, magicianul a lăsat să se înțeleagă că venirea sa pe lume nu a fost dorită, iar asta i-a afectat sănătatea pe termen lung, însă nu își judecă mama pentru asta.

„Mama nu m-a vrut. Nu m-a dorit mama și eu de aia am gura strâmbă. Bunica îmi povestea că voia să mă dea. Cică a fost o întâmplare că eu am ieșit. Că sunt în viață acum, că stau de vorbă cu tine… e un miracol că sunt eu aici. A încercat prin diferite metode. Bine, așa se făcea atunci și eu n-am cum s-o condamn pe mama. Prima dată cu lingura, să bage lingura ca să avorteze. A sărit și cu sacul de ciment în brațe de la etajul 1.

În ciuda tuturor acestor încercări dramatice, Robert Tudor a supraviețuit, însă s-a născut cu probleme grave de sănătate. Pe lângă faptul că are gura strâmbă, magicianul nu aude deloc cu urechea stângă, o problemă pe care o are de la naștere.

Robert Tudor a dezvăluit că și-a pierdut definitiv auzul la urechea stângă și că acest lucru îi afectează viața de zi cu zi. Până la un moment dat, acesta a purtat un aparat auditiv, însă l-a pierdut pe vremea când făcea parte din echipa „Vocea României Junior”, iar de atunci nu și-a mai permis să își cumpere altul.

„Cică auzeam un pic când eram mic, dar apoi s-a agravat. Am purtat și aparat o perioadă și îmi era mai bine. Am fost la medici și am ăia dezactivați. Cică sunt niște perișori în ureche și eu nu-i mai am (…) Era și aparatul scump și nu mi-am mai luat altul”, a mai spus Robert Tudor.