Drama secretă a unui fotbalist din Premier League, dezvăluită în premieră pentru CANCAN.RO: ”Când mă întorceam acasă, nu era nimeni acolo! Un sentiment oribil!”

Morato, fotbalistul portughez de la Nottingham Forest, dezvăluie în premieră pentru CANCAN.RO povestea dureroasă din copilărie! Crescut în São Paulo, în condiții sărace, Morato recunoaște că pierderea surorii i-a marcat sufletul pentru totdeauna. Tatăl său, sprijinul lui neclintit, l-a învățat să lupte pentru visul său – iar acum, fiecare gol e și pentru ea. Pe piept, un tatuaj îl ține aproape de amintirea surorii, mereu prezentă în viața și cariera sa.

Felipe Rodrigues da Silva, cunoscut drept Morato, fotbalistul portughez de la Nottingham Forest, vorbește despre copilăria sa în São Paulo, despre familia care l-a susținut necondiționat și despre durerea pierderii surorii sale. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Morato dezvăluie cum aceste experiențe i-au modelat caracterul, cum îl inspiră în carieră și ce înseamnă să fii tată în prezent.

CANCAN : Te-ai născut la São Paulo. Ce îți amintești din copilăria ta?

Morato: O copilărie tipică, ca a majorității băieților brazilieni. Am crescut într-o comunitate foarte săracă, dar probabil nu aș schimba viața pe care am avut-o: am crescut jucând fotbal pe stradă, dar întotdeauna într-un mod responsabil. Nu îmi amintesc să fi lipsit vreodată de la antrenamente sau să fi spus că nu am chef să mă antrenez. Am avut o copilărie foarte normală – doar una obișnuită, plină de tot felul de năzbâtii făcute cu prietenii pe stradă. Acestea sunt momentele despre care oamenii mai în vârstă spun că îți vor lipsi într-o zi, iar când crești, îți dai seama că au dreptate.

CANCAN : Cum a apărut porecla „Morato”?

Morato: Din orașul meu natal – Francisco Morato.

CANCAN : Ce rol a avut familia ta, tatăl tău, în cariera ta de până acum?

Morato: A fost imens. Cred că familia este cheia, nu-i așa? Părinții mei m-au susținut mereu și au fost lângă mine de fiecare dată când au putut, pe tot parcursul carierei, sprijinindu-mă. Munceau, îmi dădeau bani și îmi spuneau: „Du-te la antrenament, urmărește-ți visul dacă asta vrei cu adevărat. Noi trebuie să muncim, dar ținem pumnii pentru tine. Mergi mai departe, fă ce ai de făcut”. Când ai parte de acest sprijin și de această grijă, totul devine mai ușor.

”La doar trei luni după diagnostic, a murit”

CANCAN : Iar acum, fiind și tu tată, este tatăl tău un model pentru tine?

Morato: Cu siguranță. Întotdeauna a fost un tată grozav, mi-a dat o mulțime de sfaturi. Și acum îmi dă și mai multe. Este minunat, e un sentiment diferit. Vezi lumea într-un alt fel. Este ca o lume nouă. Așa că e important, e frumos. Mă bucur cu adevărat de această etapă a vieții.

CANCAN : Acum vine o întrebare grea: cum a fost să-ți pierzi sora atât de devreme?

Morato: A fost foarte greu pentru că nu înțelegeam pe deplin ce se întâmplă și totul s-a petrecut atât de repede. La doar trei luni după diagnostic, a murit. A fost, da, foarte greu, extrem de brusc. Eu stăteam atunci la baza de antrenament a lui São Paulo, nu locuiam acasă. Când mă întorceam acasă, nu era nimeni acolo, pentru că părinții erau la spital cu sora mea. Mama a stat acolo toată săptămâna. A fost foarte dificil pentru noi… Cum să spun? A avut un impact uriaș, fără îndoială. Îmi amintesc că în unele meciuri îmi pierdeam repede cumpătul. Nu puteam să mă concentrez… încă încercam să procesez totul. A fost greu. E un sentiment oribil.

CANCAN : Și acum îți continui cariera în memoria ei?

Morato: Absolut. Sora mea era pasionată și ea de sport, și știu cât de mult îi plăcea să mă vadă jucând, mereu mă încuraja. Așa că, cel puțin, ceea ce pot să fac este să-mi amintesc mereu de ea și să mă rog pentru ea, oriunde s-ar afla; cred că ar fi mândră de bărbatul care am devenit și de familia pe care o construim.

CANCAN : Ai un tatuaj cu ea?

Morato: Am unul. Este ea, cu o medalie pe care a câștigat-o la gimnastică.

