Dudu a fost găsit mort, lângă mașina sa. Ce s-a întâmplat cu salvamontistul, de fapt

28/09/2025 | 12:56
Sursă: Facebook Salvamont Brezoi

O veste cutremurătoare zguduie comunitatea Salvamont Vâlcea. Domnul Dudu, un salvamontist cunoscut pentru pasiunea și dedicarea sa pentru munte, a fost găsit decedat sâmbătă, 27 septembrie, în Masivul Cozia, chiar lângă autoturismul său, pe drumul forestier din zona Mocirle. Iată ce s-a întâmplat!

Potrivit primelor informații, Dudu făcuse o tură scurtă prin munte și nu a mai ajuns acasă. Prietenii și colegii săi au alertat autoritățile și au încercat să îi acorde primul ajutor, însă manevrele de resuscitare nu au avut efect. Echipajele medicale ajunse la fața locului i-au declarat decesul. În acest moment se ia în calcul ipoteza conform căreia salvamontistul și-a pierdut viața în urma unui stop cardio-respirator.

Pe pagina oficială de Facebook a Salvamont Brezoi, colegii săi au transmis un mesaj emoționant. Domnul Dudu era un prieten de nădejde, iar pasiunea sa pentru munte era binecunoscută de toți apropiații săi.

„Cu profundă îndurerare și un enorm regret, anunțăm trecerea în neființă a colegului nostru de la Salvamont Vâlcea, Domnul Dudu.

După ce a făcut o scurtă tură prin Masivul Cozia, a fost găsit căzut lîngă maşina sa pe drumul forestier zona Mocirle. Probabil un stop cardio respirator. Prietenii au încercat acordarea primului ajutor, a plecat o ambulanță și un elicopter, dar pentru Domnul Dudu, din păcate, nimic nu a mai fost de ajutor.

Un om extraordinar, un împătimit al muntelui, un mare cunoscător al zonelor, un prieten adevărat.

Condoleanțe sincere familiei!”

Domnul Dudu rămâne în memoria comunității ca un om dedicat muntelui, un profesionist respectat și un prieten adevărat pentru cei care l-au cunoscut.

