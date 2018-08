Dueluri echilibrate în Champions League!

Programarea Supercupei Europei dintre Real Madrid și Atletico Madrid mâine, a făcut ca UEFA să decidă ca toate meciurile din manșa retur a turului III preliminar al Champions League, în care se vor deccide numele echipelor care vor accede în play-off-ul competiției să se desfășoare astăzi.

Toate cele 10 dueluri se anunță a fis extrem de interesante și echilibrate după rezultatele din tur. Cu excepția austriecilor de la RB Salzburg, care sunt ca și calificați după victoria din tur de pe teren propriu cu 3-0 contra campioanei Macedoniei, Shkendija, și a croaților de la Dinamo Zagreb care s-au impus în tur în deplasare la Astana cu 2-0, restul duelurilor se anunță a fi extrem de echilibrate și deschise oricărui rezultat.

În tur s-au înregisrtat numai puțin de cinci rezultate de egalitate.

Chiar dacă în tur a învins cu 3-2 pe teren propriu pe Spartak Moscova, formația pregătită de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic pleacă cu a doua șansă la calificare în play-off-ul Champions League, lucru recunsocut inclusiv de tehnicianul român. „Respectăm echipa pe care o întâlnim, știm că este una puternică, dar mergem la Moscova să câștigăm. Aceasta este mentalitatea pe care o avem. Cea mai bună dovadă este modul în care am revenit de la 0-2. Încă de la tragerea la sorți am spus că Spartak este favorită la calificare. Este una din cele mai puternice echipe din Rusia. Campionatul de acolo are un nivel foarte ridicat, se investește mult și există jucători foarte buni cu salarii foarte mari. Jocul din tur a fost unul fantastic”, a declarat Răzvan Lucescu.

Programul returului turului III preliminar Europa League

ora 19:30 Dynamo Kiev- Slavia Praga (1-1)

ora 20:00 BATE Borisov -Qarabag (1-0)

ora 20:30 Spartak Moscova- PAOK Salonic (2-3)

ora 21:00 AEK Atena- Celtic Glasgow (1-1)

ora 21:00 Dinamo Zagreb-FC Astana (2-0)

ora 21:00 Fenerbahce- Benfica (0-1)

ora 21:00 MOL Vidi- Malmo FF (1-1)

ora 21:15 Shkendija- RB Salzburg (0-3)

ora 21:30 Ajax Amsterdam -Standard Liege (2-2)

ora 21:30 Trnava -Steaua Roșie B. (1-1)