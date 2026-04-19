Duminica Tomii, tradiții și superstiții. Ce nu ai voie să faci azi, 19 aprilie 2026

Prima duminică după Paște, Duminică Tomii, este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, fiind considerată o continuare a sărbătorii pascale, care reconfirmă Învierea. Ultima zi din Săptămâna Luminată este marcată în calendarul ortodox cu cruce roșie. Ce nu ai voie să faci azi, 19 aprilie 2026.

Duminică, 19 aprilie, credincioșii îl sărbăroresc pe Sf. Apostol Toma. Ziua marchează finalul Săptămânii Luminate, fiind ziua în care Iisus Hristos s-a arătat ucenicilor prin ușile încuiate, pentru a doua oară după Înviere.

Tradiții și superstiții în Duminica Tomii

Pentru că ucenicul adesea numit „Toma necredinciosul” era cel care nu credea în Înviere, Mântuitorul s-a arătat în fața lui și l-a îndemnat să-i atingă semnele rămase pe corp în urma răstignirii. Acesta este momentul în care Toma rostește realitatea Învierii: „Domnul meu și Dumnezeul meu”, urmate de vorbele Mântuitorului: „Fericiți cei care n-au văzut și au crezut”.

Astfel, prima duminică după Paște (Paștele Mic al Morților sau Duminica Albă) este marcată în calendarul ortodox cu cruce roșie, iar de această sărbătoare se leagă mai mult tradiții și superstiții. Ziua este dedicată celor trecuți în neființă, spiritelor moșilor și strămoșilor.

Duminica dimineața, preoții sfințesc ouăle roșii și colacii aduși de credincioși la biserică, după care se caută o apă curgătoare, pentru a fi purtate de acestea către sufletele adormiților. Ofrandele aduse îi vor elibera pe cei plecați dintre noi de o parte din păcate, pentru a putea umbla prin locurile în care doresc.

În această zi, oamenii nu trebuie să facă treburi în casă sau munci agricole, nu se spală, nu se face curat, nu se coase și nu este bine să te cerți cu cei dragi. De asemenea, tradiția spune că nu este bine să spui vorbe de rău sau să îndrepți gânduri rele către cei decedați, pentru a evita ghinionul tot anul.

Se spune că tensiunile și conflictele apărute în această zi pot influența întreaga perioadă a anului. Vizitele în familie, între rude, contribuie la întărirea relațiilor și la armonia între neamuri.

