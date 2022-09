Anamaria Prodan a făcut, din nou, spectacol, însă, de această dată la Poliție. Și nu este bine deloc! Declarațiile pe care le-a făcut impresara, după ce a ieșit de la audieri, sunt de-a dreptul… incoerente. Incidentul de ieri seară (Vezi AICI mega-scandalul) se pare că a afectat-o pe „fosta” lui Reghecampf excesiv, și, nu ne referim,aici, la vreo agresiune fizică… Vă prezentăm afirmațiile Anamariei Prodan făcute la ieșirea din secția de Poliție Snagov, nu de la Obregia.

E foarte posibil ca agresiunea contra lui Laurențiu Reghecampf s-o fi afectat-o foarte mult pe Anamaria Prodan, însă nu fizic, căci imaginile stau mărturie. Impresara nu prezintă semne că ar fi fost atacată în vreun fel (n.r.ceea ce nu se poate spune despre Reghe, care a ieșit de la audieri cu ochii vineți), așa cum a prezentat ea în fața presei. (Vezi detalii AICI)

După cum spuneam, Anamaria Prodan nu pare afectată fizic, doar… psihic. De altfel, a făcut câteva afirmații incoerente, la ieșirea din secția de Poliție Snagov. Starea de agitație i se trage, desigur, din gelozie. Duminică va avea loc botezul fiului lui Reghecampf, pe care îl are cu Corina Caciuc. Evenimentul, ce va avea loc mâine, pare că a destabilizat-o emoșional pe Anamaria Prodan.

Acandalul a izbucnit după ce impresara ar fi scris mesaje oribile despre fostul său soț și le-ar fi trimis pe WhatsApp celor despre care a aflat că vor participa la botezul lui Liam, fiul lui Reghe. (Vezi detalii AICI)

„L-am rugat cu cerul și cu pământul să încheiem”

La ieșirea din secția de Poliție Snagov, Anamaria Prodan și-a expus punctul de vedere cu privire la situația în care se află cu Laurențiu Reghecampf, bărbatul cu care s-a iubit timp de aproape 15 ani. Impresara a menționat că își dorește să încheie legăturile cu fostul soț, iar mai mult decât atât, l-a rugat chiar și pe nașul său să poarte o discuție cu antrenorul român.

„Nașul de botez pe care-l respect și sunt niște oameni care n-au legătură cu mitocăniile astea, i-am rugat să vorbească cu el, să închidă absolut totul frumos”, a spus Anamaria Prodan.

Deși conform surselor clasa I.D.A.S. (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.RO) conflictul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan nu a început vineri seara, ci a izbucnit, după ce antrenorul a fost audiat joi la IPJ Ilfov, la Serviciul de Investigare al Infracțiunilor Economice, și, după ce impresara a depus o plângere împotriva lui (Vezi AICI detalii), Anamaria Prodan – fâstâcită, după cum se poate observa în imaginile video, nu a recunoscut nimic, ci a susținut că plângerea a fost formulată în urmă cu doi ani.

„Eu nu am nicio legătură. Eu nu pot să vorbesc, nici eu, nici copiii mei, nici copilul lui, noi nu putem să luăm legătura, el nu are voie să vorbească cu noi. După doi ani se instrumentează un caz și ești chemat. Tu, prietenii, toți care fac parte din cercetări. Am cerut eu vreodată pensie alimentară? Am cerut eu vreodată program de vizită?

Cine sunt eu? Sunt vreun organ de cercetare penală? Nu. E de doi ani făcută plângerea, de când au dispărut toate bunurile familiei și abia acum, după doi ani, am ajuns în punctul ăsta, în care repet l-am rugat cu cerul și cu pământul să încheiem. Dar probabil îi place scandalul ăsta, eu nu l-am cunoscut așa pe Reghecampf. Probabil anturajul din care face parte în momentul ăsta și oamenii care sunt alături de el îl sfătuiesc să facă acest circ”, a mai continuat impresara.

„Am construit un imperiu din nimic și am vrut să rămână așa în amintirea României”

În continuare, Anamaria Prodan și-a spus partea și a descris întâmplările care au avut loc vineri seara, înainte de a ajunge la secția de Poliție Snagov.

„Nu știu ce s-a întâmplat, eu știu ce am făcut eu. Știu ce i s-a întâmplat finului meu, știu ce amenințări cu moartea, știu cum l-a amenințat că mâine îl omoară, îl caută, trimite lumea… I-a deschis deja gata… penal. Nu mai există nicio șansă, s-a terminat. L-am rugat și după ce a dat în prietenul meu și după ce a dat în absolut toată lumea, după ce i-a scuipat și ne-a lovit și ne-a înjurat și a tras de noi, și ne-a rupt hainele…”.

Totodată, la finalul declarațiilor, Anamaria Prodan a ținut, din nou, să ridice în Slăvi imaginea familiei Prodan-Reghecampf, imagine reală care a cam ieșit la iveală în momentul în care antrenorul s-a vrut scos din „schemă”. Iar ca drept „pedeapsă” a cam ajuns pe la spital. (Vezi AICI imaginile cu Laurențiu din spital)

„Am făcut o proiecție fabuloasă, am construit un imperiu din nimic și am vrut să rămână așa în amintirea României și a românilor, am vrut să rămânem familia aia frumoasă, familia aia pe care eu am proiectat-o la cel mai înalt nivel. Orice model de mamă și orice femeie așa trebuie să facă pentru familie și pentru soț, dar când deja se depășește măsura «enough it′s enough»”, a încheiat Anamaria Prodan.

