După debutul cu dreptul la Dinamo, Clau-Gol anunță: „ Impresiile sunt bune!”

Noul antrenor al lui Dinamo, Claudiu Niculescu, s-a declarat mulțumit de debutul cu dreptul pe care l-a avut pe banca alb-roșilor în victoria obținută la Galați în 16-imile Cupei României cu Dacia Unirea Brăila, scor 3-1.

„Impresiile sunt bune, mă bucur că am debutat cu o victorie. Am lăsat mulți jucători acasă, unii cu probleme medicale. Era un meci important pentru moral și mă bucur că am câștigat. La pauză m-am supărat, le explicasem de ieri să nu se relaxeze și să trateze serios adversarul. După ce am marcat două goluri repede, le-am permis celor de la Brăila să vină peste noi. E o victorie, dar nu trebuie să facem o sărbătoare din asta pentru că greul de acum începe. Am încercat să fac un mix între jucătorii foarte tineri și cei cu experiență. Asta pentru că peste trei zile urmează un meci foarte important pentru noi. Îi așteptăm pe fani vineri seară la stadion. Cu ei în spate, va fi un pic mai ușor. Nu știu dacă se reface cuplul N&D, Danciu (n.r. Ionel Dănciulescu) vă poate răspunde la această întrebare. Jucătorii sunt atașați de el, e de câțiva ani la această echipă. Eu am stat și azi (n.r. ieri) de vorbă cu Danciu, vom vedea ce va fi”, a declarat Claudiu Niculescu, antrenorul principal al alb-roșilor.

Golurile „câinilor” au fost semnate de Ricardo Grigore (min. 6) și Dan Nistor (min. 8, 71), în timp ce pentru divizionara secundă a punctat Maxin, din lovitură de la 11 metri (min. 21).

Umrătorul meci al lui Dinamo va avea loc vineri de la ora 21:00 în Groapă cu Spesi OSK Sf. Gheorghe, duelul contând pentru runda a X-a a Ligii I!