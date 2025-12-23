Acasă » Exclusiv » După „jihadul” din online, vine contraatacul fostei soții: „Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele”

După „jihadul” din online, vine contraatacul fostei soții: „Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele”

De: Keva Iosif 23/12/2025 | 23:00
După „jihadul” din online, vine contraatacul fostei soții: Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele
După ce CANCAN a dezvăluit culisele unui scandal care zguduie una dintre cele mai profitabile industrii din România, Alina Știrbu, fosta fondatoare a unia dintre cele mai mari studiouri de videochat din România, primește o lovitură neașteptată: fostul soț, Vicențiu George Micu i-a cerut să nu mai folosească denumirea celebrului său proiect. Acum, ea iese la rampă cu versiunea sa exclusivă asupra conflictului, oferindu-ne declarații în premieră și dezvăluind detalii neștiute.

O poveste de business construită în ani, o căsnicie de 12 ani încheiată oficial, dar și o asociere care a continuat mult după divorț. Toate acestea se amestecă acum într-un aparent conflict care iese la suprafață exact când Alina lansează un nou proiect și pare decisă să meargă mai departe.

Despărțirea profesională, însă, dintre cei doi afaceriști nu vine cu discreție. Dimpotrivă. Apar acuzații, mesaje publice și o confruntare care pare să aibă ca miză numele sub care s-a clădit afacerea. Certificatul Sassy Studio este înregistrat la OSIM pe numele lui Vicențiu George Micu, iar acesta susține că fosta soție nu mai are dreptul să folosească denumirea.

Alina a reacționat public și a anunțat că schimbă direcția, lansând un nou proiect, însă fără a accepta ideea că i-ar fi fost ștearsă istoria profesională.

„Înregistrarea la OSIM a numelui de Sassy Studio de către anumite personaje nu schimbă istoria – nici fondarea studioului și nici direcția în care acesta merge”, a transmis ea într-un mesaj public.

La scurt timp, fostul soț răspunde, indirect, tot prin CANCAN.RO, tăind orice posibilitate de negociere în spațiul public:
„Sassy Studio este marcă înregistrată, protejată legal, cu statut stabilit exclusiv prin evidențe oficiale. Statut care nu poate face obiectul unor interpretări sau dezbateri în mediul online. Și ne abținem de la orice fel de comentariu”.

Astăzi, însă, Alina Știrbu (fostă Micu) decide să rupă tăcerea și să spună, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, propria versiune a poveștii.

Alina Știrbu a clarificat termenii în care a pus punct colaborării profesionale cu fostul ei soț

Numele meu este Alina Stirbu ( fosta Micu – potrivit publicarii in Monitorul Oficial din 17.12.2025) fondatoarea Sassy Studio (2015 ) si Alina’s angels ( 2025 ). Nu sunt persoană publică și nici nu îmi doresc, nu am fost deținătorii vreunui “ imperiu “, ci doar a unui business de succes, cu o cifră bună de afaceri care însă nu ne face milionari pe persoană fizică. Brandul Sassy Studio a fost creat de către mine ca un brand personal – SassyAli sunt EU- astfel că și pisica mea de acasă se numeste Sassy. Inregistrarea la Osim a numelui de Sassy Studio pe numele fostului meu asociat s-a realizat în 2024 în timpul asocierii noastre. No comment . Separarea noastră profesională s-a realizat în luna februarie 2025 la circa 4 ani de la divorțul oficial al cuplului nostru. La acel moment, în 2021, a survenit și partajul bunurilor comune, însă am continuat asocierea din Sassy Studio . Prin urmare, apreciez ca persoane rău voitoare încearcă să aducă în atenția publicului un conflict care nu există în mod real. Promovez un proiect nou, înființat la fel ca și Sassy Studio ca personal branding: Alina’s Angels . Aparitia filmulețului de promovare a noului proiect în mediul online a provocat asa-zisul conflict privind marca -Sassy Studio, a declarat Alina pentru CANCAN.RO.

Alina Știrbu: ”Sunt mama a 2 fetițe minunate și asta îmi dă și mai multă putere”

Fondatoarea Sassy Studio explică de ce trecutul ei profesional nu poate fi șters peste noapte și de ce nu acceptă ca noul ei proiect să fie târât într-un scandal pe care îl consideră artificial.

Fiind fondatoarea Sassy Studio, era firesc ca acest brand să se regăsească în descrierea activităților mele anterioare Alina’s Angels. Nu sunt o debutantă în domeniul acesta, prin urmare era firesc să îmi arăt experiența în industrie.

Nu mi s-a notificat niciodată deținerea mărcii la Osim, deși aveam această informație și nici nu am intenționat să utilizez această marcă în scopuri personale, eu la acest moment fiind interesată doar de creșterea și stabilizarea noului proiect. Reacția din online a Sassy Studio la adresa videoului postat de mine m-a surprins neplăcut, având în vedere că relațiile dintre noi au fost unele bune, nu mai departe de acum câteva zile soluționand chestiuni administrative împreunăp cu fostul asociat și echipa lui. Cumva, cineva a încercat cred o strategie de marketing folosindu-se de expresia: pozitivă, negativă, publicitate să fie .

Din nefericire pentru aceste personaje, eu nu agreez acest tip de abordare, acesta fiind și unul din motivele pentru care m-am dezis de vechiul meu brand, nu îmi fac publicitate cu el, iar divizarea activității s-a realizat în mod amiabil și legal, ca la toate business-urile din piață: activ si pasiv . Eu, Alina Știrbu, sunt un om corect și transparent în abordare. Nu am nimic de ascuns din trecutul meu mai îndepărtat sau mai apropiat, însă asta nu presupune să îmi pun viața pe tapet în ziare sau online. Sunt mama a 2 fetițe minunate și asta îmi dă și mai multă putere să lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele împreună cu actualul meu soț, sau să târască numele meu sau al noului proiect în vreun scandal închipuit, a mai spus Alina.

×