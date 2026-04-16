După Paște, un exemplu neașteptat: cine a ieșit la sală în aer liber și a devenit viral? Imaginile zilei vin din Iași

După sărbătorile pascale, kilogramele în plus se dau jos cu multă muncă și sacrificiu. O postare din ”capitala” Moldovei a devenit virală pe rețelele de socializare. Nu îți va veni să crezi cine exersează la aparate într-un parc public! Amuzantul videoclip a generat reacții diferite pe rețelele sociale, dar în general acestea sunt pozitive.

De multe ori, cetățenii au simțit că aparatele pentru exerciții fizice din parcuri sunt inutile. Ce-i drept, și eu am simțit același lucru, mai ales că rareori am văzut pe cineva exersând în aer liber. Probabil are de-a face cu rușinea românească de a fi văzut într-un parc ”trăgând de fiare”. Nu este destul de cool și fancy. Ca un contra exemplu vin Statele Unite, acolo unde am văzut cu ochii mei tineri și bătrâni laolaltă, antrenându-se și exersând împreună prin astfel de parcuri sau pe plajă lângă ocean.

Cine apare în clip și de ce a stârnit reacții amuzante?

În clipul postat pe pagina de Facebook ”Ești din Iași”, putem observa o femeie în vârstă, echipată cu batic pe cap, capot clasic, negru, cu floricele și modele colorate, peste capot apar mânecile unui tricou, peste tricou o vestă matlasată albastră. În mâini poartă mânuși pentru a avea aderență mai bună.

Nu știm dacă motorul ”schimbării” au fost reclamele la programe de fitness cu care suntem bombardați pe Facebook, sau un testimonial al unei vedete care și-a schimbat viața și a devenit sportivă, dar se pare că persoana respectivă s-a documentat bine și s-a îmbrăcat cât mai gros pentru a transpira cât mai mult. În picioare poartă pantaloni și o pereche de ceea ce par a fi niște gumari sau chiar cizme de cauciuc.

Un exemplu bun pentru toate generațiile

Nu știm dacă persoana respectivă lucrează la spații verzi, sau pur și simplu este o doamnă care a decis să își schimbe lifestyle-ul, cert este că efortul dânsei de a vâsli din răsputeri la acel aparat de fitness este de apreciat. Femeia din imagini ar trebui să devină un model pentru toate generațiile, fiind în același timp dovada că se poate îmbătrâni activ și plin de energie.

Comentariile au fost în mare parte pozitive, deși, au existat și oameni care au fost tare amuzați de contrastul spectaculos dintre efortul în sine și hainele doamnei.

Noi o felicităm pentru curaj iar vouă vă spunem că a venit căldura, deci puteți da năvală la aceste aparate. Este gratis și poate fi și un moment perfect de socializare!

