După retrogradare și finala pierdută de la Ploiești vine potopul » Astra se dezintegrează!

Instalat în urmă cu mai puțin de o lună pe banca formației Asta Giurgiu în locul lui Eugen Neagoe, Ionuț Badea și-a anunțat după finala Cupei României pierdută de la Ploiești cu Universitatea, scor 1-0, plecarea de la echipă, lucru pe care l-au făcut și conducătorii clubului Dani Coman și Bogdan Mara.

„Din păcate, nu am reuşit decât să aduc o finală. A fost greu să motivez o echipă retrogradată, dar energia a fost bună. Chiar şi la meciul cu Viitorul a fost o organizare bună. Viitorul e incert, au fost promisiuni nerespectate, jucători care să nu mai creadă. Conducerea nu a reuşit, din păcate, să dubleze venirea mea măcar cu plata salariului. Mă bucur că măcar am fost aproape de o surpriză azi. A fost un meci bun. Nu, nu o să continui. Am acceptat pentru Dani Coman, pentru Petre Buduru, dar am făcut-o pentru ei, pentru perspectiva de a salva echipa şi pentru a câştiga Cupa, dar acum e închis. Dacă s-ar discuta garanţii, situaţii stabile, atunci putem discuta, dar altfel nu cred că putem discuta”, a declatat Ionuț Badea.

Vă reamintim că Astra Girugiu a retrogradat din Liga 1 la fel ca și Poli Iași, la barajul pentru menținerea în prima ligă urmând a merge FC Voluntari și FC Hermannstadt, cele două luptând pentru locul care să le asigure prezența la startul ediției viitoare a primei ligi cu echipele care vor ocupa locurile 3 și 4 din play-off-ul Ligii secunde. Din Liga a 2-a au promovat direct ”U” Craiova 1948 și Rapid București.