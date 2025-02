Durerea care i-a măcinat pe Cornelia și Lupu Rednic ani la rând. Confesiuni la ALTCEVA cu Adrian Artene: ”A fost un șoc!”

Cornelia și Lupu Rednic formează un cuplu de mai bine de 30 de ani. S-au cunoscut pe când ea avea doar 16 ani, iar el 23. De atunci, au rămas împreună și au reușit să depășească toate provocările vieții. Iubirea lor a trecut peste orice obstacol, dar asta nu înseamnă că nu au avut și momente grele. În cadrul podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene, cei doi au vorbit despre durerea care i-a măcinat o perioadă îndelungată.

Sâmbătă, 15 februarie, a avut loc premiera unei noi ediții a podcastului Altceva, moderat de Adrian Artene. De această dată, invitații au fost Cornelia și Lupu Rednic, doi artiști din România i apreciați pentru talentul și dedicarea lor. Dincolo de cariera muzicală, ei au făcut mărturisiri și despre viața personală.

Cei doi artiști de muzică populară s-au cunoscut în urmă cu mai bine de 30 de ani, într-un restaurant, unde Lupu lucra ca bucătar-ospătar, iar mama Corneliei era angajată. Deși părinții artistei au fost inițial reticenți față de relație, considerând-o prea tânără pentru căsătorie, dragostea lor a depășit aceste obstacole.

La început, au avut o situație financiară modestă, însă au reușit să își clădească o carieră solidă în muzica populară. Totuși, nu au fost scutiți de răutățile oamenilor, iar cel mai comentat subiect din viața lor personală a fost legat de faptul că nu au copii.

„Motivul pentru care noi nu avem copii este problema noastră, rămâne în casa noastră, în familia noastră pentru că nu vreau ca nimeni să comenteze că nu are nimeni niciun drept să facă asta până la urmă și este exact treaba noastră. Noi suntem foarte luați în vizor de unii și de alții pentru acest motiv și toți își dau cu părerea, dar de unde știu ei ceva despre noi? Noi suntem niște artiști, rezumați-vă la ce suntem noi ca artiști, nu comentați lucrurile acestea atât de delicate și de intime ale fiecărui om. Sunt în continuare de părere că dacă faci copii, trebuie să ți-i asumi.

Asta nu înseamnă că noi nu ni i-am fi asumat. Știi cum este? Dacă eu am bunătate în mine, pot să văd tot ce spui tu cu ochi buni. Dacă eu am răutate în mine, orice ai spune tu frumos, eu tot o să împroșc cu noroi că atâta sunt eu și atunci nu îi judecăm nici pe acești oameni care își dau ei cu părerea. Sunt mulți care fac copii doar ca să bifeze. Noi am făcut niște declarații la un moment dat pentru că am fost atât de constrânși să zicem ceva, dar vreau să înțeleagă toată lumea. Avem 50 de ani, mai lăsați-o cu asta.”, a mărturisit Cornelia Rednic la Altceva cu Adrian Artene.