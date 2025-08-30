E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură

România se află sub avertizare hidrologică și meteorologică, după valul de căldură din ultimele zile. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare cod galben de inundații, valabilă duminică, între orele 6:00 și 24:00, pentru 18 județe.

Potrivit specialiștilor, ploile vor provoca scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile inundații locale și creșteri de debite pe mai multe cursuri de apă. Autoritățile avertizează că pe unele râuri pot fi depășite cotele de atenție.

Alertă în România

Județele vizate: Bistrița-Năsăud, Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Gorj, Covasna, Vâlcea, Argeș, Vâlcea și Dâmbovița.

Bazinele hidrografice afectate: Someșul Mare, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, afluenții mici ai Dunării din zona amonte de Calafat, Jiu, Olt și Argeș. Fenomenele periculoase se pot produce și pe afluenții mai mici ai râurilor mari, precum și pe cursurile de apă necadastrate din zonele vizate.

Furtuni în mai multe județe

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, tot sâmbătă dimineață, două avertizări cod galben de furtuni și vijelii, valabile pentru weekend.

COD GALBEN 30 august, ora 23 – 31 august, ora 10

În Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale 50-70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20–30 l/mp, izolat peste 40 l/mp.

COD GALBEN 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21

În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale 50-70 km/h) și izolat grindină, cu cantități de apă de 20-30 l/mp și pe arii restrânse peste 50 l/mp.

Potrivit ANM, perioade cu instabilitate accentuată vor apărea izolat și în restul țării, astfel încât autoritățile recomandă prudență maximă și evitarea deplasărilor în zonele afectate de ploi torențiale sau viituri rapide.

