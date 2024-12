E clar că se schimbă clasa politică! POT bagă în Senat o ”antreprenoare” din industria erotică. Ea este senatoarea-videochat!

Valentina Aldea se prezintă pe reţelele de socializare ca fiind o tânără speranţă care poate schimba soarta României, alături de partidul POT, care o susţine. În Bucureşti sunt repartizaţi 13 senatori, iar din informaţiile obţinute de CANCAN.RO, ea ar fi obţinut una dintre funcţii în Parlamentul României. Numai că detaliile care au ieşit la iveală recent despre trecutul său i-ar putea schimba dramatic soarta!

Partidul Oamenilor Tineri (POT) a fost înființat „în familie” de deputata Anamaria Gavrilă (în AUR până în 2021) și de sora ei, împreună cu o doctoriță din Hunedoara. Rezultatele alegerilor au arătat că partidul a fost cotat la 6,37%, adică a făcut pragul pentru a intra în noul legislativ, și ar urma să facă parte din polul suveraniștilor, cu AUR și SOS.

Senatoarea-videochat îşi „vrăjeşte” alegătorii

În ultimele zile au apărut informații despre candidații partidului, dar ce urmează să vă prezentăm întrece orice imaginaţie! S-au făcut multe comentarii pe seama faptului că majoritatea reprezentanţilor sunt trecuţi de prima tinereţe, însă printre aceştia şi-a făcut loc o domnişoară care la prima vedere pare că are ceva de spus! După o scurtă investigaţie am ajuns la concluzia că are mai multe de arătat…

După cum vă spuneam la început, Valentina Aldea încearcă să îi convingă pe alegători că ea, împreună cu partidul care o susţine, pot schimba ceva în România.

„Cu bucurie, dar și cu o mare responsabilitate, candidez pentru funcția de senator în Parlamentul României. Pe 1 Decembrie susține și votează un partid curat, transparent! Pentru a aduce schimbarea în bine pentru țara noastră! E timpul ca oamenii tineri, competenți, să-și dea mâna și să contribuie pentru o Românie în care vrei să rămâi! Poziția #11 pe buletinul de vot în București!”, este unul dintre mesajele care au apărut pe pagina sa de Facebook.

Numai că, ce nu se ştia despre tânără până acum este faptul că trecutul său nu este atât de „curat” precum ea ar vrea să pară! Dezinvoltura cu care vorbeşte în faţa camerelor a deprins-o din perioada în care se dezbrăca fără nicio ruşine în faţa aparatelor de luat vederi. Aldea era tare jucăuşă, îi plăcea să facă show-uri incitante pentru bărbaţii cu dare de mână care o umpleau de bani pentru apariţiile sale incendiare. A ştiut din prima că imaginea este cea care contează întotdeauna, motiv pentru care a făcut orice, dar chiar orice pentru a se folosi de atuurile cu care a fost înzestrată de mama natură.

Imaginile care au intrat în posesia noastră o arată pe Valentina Aldea în ipostaze greu de descris în cuvinte, dar vă puteţi imagina cu siguranţă ce făcea cu mânuţele bine antrenate.

Pe lângă videochat, Aldea şi-a deschis şi un cont de Onlyfans. A vrut să fie în pas cu moda, aşa că nu avea cum să rateze o astfel de oportunitate de a face şi mai mulţi bani. Plus că pe această platformă făcea doar ce voia, nu trebuia să se mai supună „ordinelor” pe care le primea de la tot felul de bărbaţi.

Reporterii CANCAN.RO au contactat-o pe Anamaria Gavrilă pentru a oferi un punct de vedere în privinţa acestui subiect, însă până la această oră nu s-a putut lua legătura cu ea!

