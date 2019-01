E oficial! Mihai Trăistariu va participa la Eurovision Belarus: ”Sunt mai determinat ca niciodată!”

Mihai Trăistariu s-a înscris la Eurovision Belarus și piesa lui a fost acceptată! Artistul însă a întâmpinat o mică problemă.

Melodia pe care Mihai Trăistariu o va interpreta la Eurovision Belarus are cu trei secunde peste limita de trei minute impusă de regulile concursului. Așa că artistul va fi nevoit să facă melodia de trei minute pentru a intra în audiții. (CITEȘTE ȘI: MIHAI TRĂISTARIU A RECUNOSCUT, ÎN SFÂRȘIT! DE CE NU POATE AVEA O RELAȚIE CU O FEMEIE)

„Am primit mail-ul de confirmare pentru selecția Eurovision Belarus. Doar că … piesa trimisă are 3 minute și … 3 secunde în plus. Cum naiba? Că a fost concepută de 3 minute fix. Și aceeași piesă mp3 a fost trimisă și la selecția din România. Și a intrat în semifinale. Mă rog… S-o fi lungit pe drum spre Belarus. ??? În fine… trebuie decupată până la maximum 3 minute că să între în audiții. Deci… revin. M-am înscris oficial la Eurovision Belarus. Să-mi țineți pumnii strânși! Păcat că nu mai puteți scrie Hai România! O să-mi scrieți simplu: Hai, Mihai! Începând cu 2019 o să-mi dau tot interesul să câștig locul I la acest Eurovision internațional. Parcă sunt mai determinat că niciodată. Din păcate nu pentru România”, este mesajul transmis de Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu s-a retras de la Eurovision România

În ciuda faptului că se afla printre semifinaliști, artistul a luat această decizie radicală din cauza unor motive incredibile.Mihai Trăistariu a spus mereu lucrurilor pe nume și așa a făcut și acum când și-a anunțat retragerea de la Eurovision. Artistul le-a dezvăluit fanilor motivele pentru care a luat această decizie radicală, în ciuda faptului că se afla printre semifinaliști. (VEZI ȘI: MIHAI TRĂISTARIU VREA SĂ FIE CRIOGENAT: ”SUNT ÎNGROZIT DE MOARTE!”)

”În urma unei evaluări complete a Concursului Eurovision Romania 2019, organizat de TVR, am decis să mă retrag din competiție. Eurovision este concursul care mi-a dat aura de artist în 2006, atunci când am obținut pentru România cel mai mare punctaj din istorie și un succes răsunător cu piesa Tornero, în peste 35 de țări.

Acest lucru m-a motivat pe parcursul carierei mele de artist și mi-a arătat că visul poate fi împlinit, dacă ești dispus să lucrezi pentru asta. M-am înscris anul acesta în preselecții cu piesa Baya, reușind trecerea în Semifinale […]Pentru că, în acest moment, nu mai am încredere în obiectivitatea organizatorilor concursului Eurovision România, data fiind situația neclară, din start, în ceea ce privește concurenții înscriși – cei care au trecut preselecțiile și cei care au fost favorizați ulterior – am decis să mă retrag. Nu pot continua un drum care prezinta multe ‘mistere’

Mulțumesc fanilor care m-au susținut întotdeauna și care sunt alături de mine și de muzica mea și le promit că pentru mine, Eurovision rămâne o poveste … fără sfârșit!”, a scris Mihai Trăistariu pe contul său de Facebook.