E oficial! Orașele din România în care centralele de apartament vor fi interzise

De: Andreea Stăncescu 17/04/2026 | 17:25
Tot mai des se vorbește despre nevoia unei implicări reale în reducerea poluării și protejarea mediului, iar autoritățile încep să ia măsuri concrete în acest sens. În România, ideea de a limita sursele de poluare din marile orașe prinde contur, iar una dintre direcțiile vizate este modul de încălzire al locuințelor. Astfel, în două orașe din țară s-a ajuns deja la interzicerea centralelor de apartament în anumite situații.

Subiectul nu este unul nou, ci se discută de câțiva ani buni. Potrivit lui Andrei Corlan, comisar-șef al Gărzii Naționale de Mediu, decizia privind interzicerea centralelor individuale ține, în prezent, de autoritățile locale. Mai exact, primăriile sunt cele care pot stabili dacă aceste sisteme de încălzire mai sunt sau nu permise, mai ales în cazul construcțiilor noi.

„Este o discuție care a început încă de acum trei ani. În momentul de față, posibilitatea și oportunitatea interzicerii centralelor de apartament la blocurile noi este în ograda primăriilor”, a precizat Andrei Corlan pentru Gândul.ro.

Orașele în care s-a interzis centrala în apartament

Există deja exemple concrete în România. Orașe precum Sfântul Gheorghe și Cluj au introdus reguli clare în acest sens. În cazul blocurilor nou construite, autorizațiile vin cu o condiție importantă: nu mai sunt permise centralele individuale pentru fiecare apartament. În schimb, se optează pentru o singură centrală care să deservească întregul imobil.

Această măsură vine și din dorința de a reduce impactul asupra mediului. Într-un bloc cu zeci de apartamente, fiecare centrală ar însemna și un coș de evacuare separat, ceea ce contribuie semnificativ la poluare. Prin centralizarea sistemului de încălzire, numărul acestor surse scade considerabil.

Chiar dacă pentru unii această schimbare poate părea incomodă, tendința este clară: orașele încearcă să devină mai prietenoase cu mediul. Rămâne de văzut câte alte localități vor urma acest exemplu în perioada următoare.

„Avem două exemple unde s-au interzis centralele de apartament. Mă refer la orașele Sfântul Gheorghe și Cluj. În autorizația de construire a blocurilor noi este prevăzută această condiționare (să se construiască doar cu o singură centrală pentru tot blocul – n.r.). Dacă un bloc are 60 de apartamente, asta ar însemna 60 de coșuri de evacuare”, a mai explicat Andrei Corlan.

