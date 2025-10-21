Ea este femeia din Calafat ucisă de soț. Care a fost motivul

Au apărut noi detalii în cazul crimei terifiante din Calafat! Apropiații au dezvăluit ce l-ar fi împins pe bărbatul de 45 de ani să își omoare soția în vârstă de 39 de ani. Mai mult decât atât, între timp, a ieșit la iveală și identitatea celor doi soți. Aceștia aveau împreună trei copii.

Un nou caz cutremurător a șocat întreaga țară. Un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția, iar trupul neînsuflețit a fost aruncat într-o fântână dezafectată. După crima înfiorătoare, atacatorul a decis să își pună capăt zilelor. Chiar unul dintre copiii celor doi, un băiat de 13 ani, a fost cel care l-a găsit pe tatăl său spânzurat în locuință. Ulterior, a fost anunțată și dispariția mamei. Apelul la 112 ar fi fost inițiat de către ginerele de 26 de ani, căruia criminalul i-a spus că are de gând să își încheie socotelile cu viața.

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Calafat au fost sesizați de un tânăr de 26 de ani, din comuna Unirea, cu privire la faptul că socrul său a fost găsit spânzurat la locuința sa, din localitate. (…) La fața locului s-a deplasat și un echipaj de ambulanță care a constatat decesul bărbatului”, au transmis polițiștii.

Ce l-a împins pe bărbatul din Calafat să își ucidă soția

Oamenii legii au ajuns la fața locului și au constituit un colectiv de căutare. În urma verificărilor, trupul neînsuflețit al femeii a fost găsit într-o fântână dezafectată, la aproximativ un kilometru de casă. Vecii au precizat că adâncimea era de 20 de metri.

Victima se întorsese recent din străinătate, acolo unde lucra de câteva luni. Sora ei a declarat că gelozia l-ar fi împins pe bărbat să își ucidă soția. Potrivit apropiaților, acesta credea că femeia își găsise pe altcineva.

„Probabil gelozia, da. Probabil gelozia. Ea a sesizat organele de poliție. Zici să se împace că aia, că aia”, a declarat sora victimei.

Apropiații au mai relatat că, în ultima perioadă, conflictele dintre cei doi soți s-ar fi întețit. Mai mult decât atât, rudele știau că bărbatul era violent cu femeia. Întrebată dacă victima fusese lovită în trecut, sora acesteia a răspuns: „Da, da, da, asta știe toată lumea”. Și fratele criminalului cunoștea situația, însă nu se aștepta la o asemenea tragedie.

„M-a sunat nepoata mea azi dimineaţă. Am rămas blocat. De la o gelozie au ajuns la…”, a spus fratele bărbatului.

