Ea este Natalia, alpinista care a murit pe cel mai înalt munte din Kârgâzstan. Ce s-a întâmplă cu trupul său

Natalia este alpinista care și-a pierdut viața pe vârful Pobeda, cel mai înalt punct din lanțul muntos Tian Shan din Kârgâzstan. În timpul drumeției, femeia – în vârstă de 47 de ani – și-a rupt piciorul și a fost nevoită să agoniseacă 14 zile în condiții meteo vitrege.

Natalia Nagovitsina, în vârstă de 47 de ani, și-a rupt piciorul în timp ce cobora de pe vârful Pobeda (la o altitudine de 7.000 m) pe data de 12 august. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, dar și din cauză că nu se putea deplasa cu ușurință, femeia a stat blocată acolo timp de 14 zile – fără apă și mâncare. Soțul Nataliei Nagovitsina a murit pe un alt munte din Kârgâzstan în 2021, în timpul unei excursii de alpinism împreună cu ea.

Natalia a murit după 14 zile de agonie

Alți alpiniști și autoritățile din Kârgâzstan au făcut mai multe încercări de salvare, dar evacuarea a fost imposibilă din cauza vremii nefavorabile. Ulterior, pe data de 19 august, o dronă care survola în zonă a surprins-o pe Natalia în viață. În aceeași zi, fiul lui Nagovitsina a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care implora autoritățile ruse și kârgâze să o salveze pe mama sa.

Din nefericire, două zile mai târziu, imaginile surprinse de dronă arătau că alpinista nu ar mai fi fost în viață. Șeful taberei de bază, Dmitri Grekov a declarat public faptul că operațiunea de recuperare a trupului neînsuflețit nu va fi posibilă din cauza altitudinii mari.

”Știm unde se află. Dar este imposibil să ajungem acolo. Nimeni nu a fost evacuat de la o asemenea altitudine pe acest munte. Este imposibil manual, doar cu elicopterul, iar în Kârgâzstan nu avem astfel de elicoptere”, a spus Dmitri Grekov.

Pe 26 august, șeful Comitetului de Investigații din Rusia, Alexander Bastrykin, a dat instrucțiuni biroului central al agenției sale să contacteze Ministerul Situațiilor de Urgență din Rusia și să „ia toate măsurile necesare” pentru recuperarea trupului neînsuflețit al Nataliei Nagovitsina.

”Pe 27 august a fost desfășurată o nouă operațiune complexă de salvare, cu utilizarea tehnologiilor moderne. În cadrul operațiunii s-au efectuat filmări aeriene ale zonei unde se afla alpinista, cu ajutorul dronelor echipate cu aparatură de înaltă precizie. În pofida condițiilor meteorologice extreme, inclusiv rafale puternice de vânt, s-au reușit înregistrări cu ajutorul camerelor cu termoviziune. Analiza datelor obținute, coroborată cu factorii extremi ai vremii și particularitățile terenului, nu a indicat semne de viață în locul unde se afla Natalia”, au transmis autoritățile într-un comunicat.

