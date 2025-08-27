Substanța periculoasă descoperită în oje semi-permanente și geluri UV, interzisă! Ce se întâmplă cu manichiura domnișoarelor

Oja semipermanentă, tot mai des folosită în saloane și acasă, intră sub atenția autorităților după ce una dintre substanțele principale din compoziția ei a fost interzisă la nivel european. Este vorba despre TPO, un ingredient considerat toxic, care va dispărea complet din produsele cosmetice începând cu toamna anului 2025.

Substanța TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), utilizată frecvent ca fotoinițiator în uscarea ojei semipermanente cu ajutorul lămpilor UV sau LED, va dispărea de pe piața europeană. În urma unor cercetări care au arătat riscuri pentru sănătate, aceasta a fost încadrată ca substanță toxică pentru reproducere și, prin urmare, interzisă în întreaga Uniune Europeană. Producătorii au primit doar o perioadă limitată pentru a găsi alternative mai sigure.

Potrivit legislației europene, începând cu 1 septembrie 2025, TPO este adăugat pe lista ingredientelor interzise din produsele cosmetice, conform Regulamentului Omnibus VII. România, ca stat membru UE, aplică aceleași reguli stricte, iar ANPC are responsabilitatea de a verifica etichetarea și conformitatea produselor aflate pe piață, în timp ce Ministerul Sănătății gestionează restul aspectelor legate de siguranță.

Ce au transmis autoritățile

În comunicatul emis de autorități, consumatorii sunt sfătuiți să fie foarte atenți la etichetele produselor pentru unghii, precum oje semipermanente și geluri UV pentru a evita folosirea unor cosmetice care ar putea conține ingrediente periculoase.

„Începând cu 1 septembrie 2025, cadrul legislativ european interzice utilizarea TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) în produsele cosmetice, fiind listat în Anexa II a Regulamentului (CE) 1223/2009 prin Regulamentul Omnibus VII. România, ca stat european, se aliniază liniilor directoare ale Uniunii Europene privind aplicarea şi supravegherea regulilor aferente produsele cosmetice (inclusiv interdicţii şi controale privind ingrediente periculoase). Potrivit HG nr.147/2015, ANPC are competenţe în ceea ce priveşte supravegherea pieţei şi aplicarea sancţiunilor pentru produsele neconforme, privind etichetarea, compoziţia, informarea consumatorilor, pentru celelalte situaţii competenţa revenind Ministerului Sănătăţii. Vă recomandăm ca la achiziţionarea produselor cosmetice să verificaţi eticheta, în special în cazul celor pentru unghii (oje semipermanente, geluri UV etc.)”, se arată în comunicatul ANPC.

