Ea este tânăra care a murit în Italia, alături de partenerul său! Mesaje dureroase după dispariția Alexandrei Gheorghe

Tragedia în care Alexandra Gheorghe și-a pierdut viața la vârsta de 36 de ani a lăsat pe toată lumea fără cuvinte. Românca și-a pierdut viața pe vârful Castore din masivul Monte Rosa, în regiunea Valle d’Aosta, după ce a căzut aproape 200 de metri pe un ghețar, împreună cu partenerul său de alpinism, italianul Marco Stagi, de 34 de ani, din Pisa.

Mesajele dureroase după moartea Alexandrei Gheorghe

Durerea este uriașă în rândul familiei și prietenilor Alexandrei Gheorghe, care au transmis mesaje copleșitoare după tragedia ce a avut loc pe 14 august, în Italia, când românca și partenerul său și-au pierdut viața într-un mod brutal, pe vârful Castore din masivul Monte Rosa, în regiunea Valle d’Aosta.

Cei doi erau legați în coardă, însă acest lucru nu a fost suficient pentru a le salva viețile. Vremea care s-a schimbat brusc i-a îndepărtat de traseul corect. Echipele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic, iar vestea morții lor a adus lacrimi în rândul apropiaților.

Mesajele de regret și durere ale celor dragi au umplut rețelele de socializare după vestea cutremurătoare a dispariției Alexandrei Gheorghe. Prieteni și colegi și-au exprimat tristețea în fața tragediei care a avut loc în urmă cu câteva zile.

„La revedere, Alexandra Gheorghe, zâmbetele pe care ni le-ai dăruit vor rămâne în noi toți cei care te-am cunoscut. Munții, pasiunea ta, te-au luat prea devreme, vei rămâne mereu în inimile noastre”, au transmis apropiații tinerei care sunt în doliu.

Alexandra Gheorghe era o iubitoare a sportului

Alexandra Gheorghe, stabilită în Italia încă din copilărie, locuia la Ponte di Brenta, în provincia Padova, și lucra ca manager în cadrul unei companii. A absolvit Facultatea de Inginerie Informatică din cadrul Universității din Padova și un master obținut la Universitatea din Udine. Era recunoscută pentru pasiunea sa pentru sporturi extreme.

A fost membră a Federației Italiene de Atletism și a participat la competiții de alergare. Mai târziu s-a orientat spre alpinism, făcând parte din cluburile CAI din Dolo și Padova.

