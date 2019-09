Liderul manifestanților și apropiații lui au dat Piața Victoriei pe Mamaia. În frunte cu Cristian Dide, echipa #rezist s-a răcorit pe plaja milionarilor după “meciul” cu Mălin Bot, petrecut la jumătatea lunii august. În “desantul” de la mare, a fost folosit un superb Porsche Cayenne S. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de colecție.

Pe 13 august, în Piața Victoriei, Cristian Mihai Dide și Mălin Bot s-au certat pe tema banilor pe care ambii îi produc. Scandalul a pornit după ce fostul jurnalist a postat, pe un cont de socializare, că antreprenorul a făcut bani serioși din contracte cu statul în județul Teleorman. Între cei doi a urmat un schimb încins de replici. În cele din urmă, lucrurile s-au calmat.

(VEZI AICI: CRISTIAN DIDE, LIDERUL #REZIST, SE RELAXEAZĂ PE PLAJA MILIONARILOR)

Relaxare în patru la Caelia

Între timp, conflictul pare că a fost uitat. Cel puțin în ceea ce-l privește pe Cristian Mihai Dide. Pe care CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, l-a întâlnit pe litoral, în stațiunea Mamaia. Nu singur, ci alături de echipa #rezist, de care nu se desparte niciodată. Practic, apropiații lui. Cei patru s-au răcorit la Caelia, pe plaja milionarilor, semn clar că “meciul” cu Mălin Bot s-a încheiat pentru cunoscutul protestatar.

La Mamaia, “brigada” s-a prezentat cu un superb Porsche Cayenne S, al cărui portbagaj a fost ticsit cu alimente, dar și alte lucruri necesare oricui când merge la plajă. “Adversarul” lui Mălin Bot a fost super-relaxat la Caelia și s-a bucurat de compania soției, dar și a amicului său, aflat, la rândul lui, cu partenera de viață.

(CITEȘTE ȘI: SCANDAL URIAȘ ÎN PIAȚA VICTORIEI! PROTESTATARUL DIDE A FOST AMENDAT! CE LE-A FĂCUT JANDARMILOR VIDEO)

Concluzia este că liderul manifestanților s-a relaxat din toate punctele de vedere la Mamaia, alături de ceilalți membri din echipa #rezist. A avut, însă, cu siguranță, și timp să se gândească la viitoarele proiecte. Rămâne de văzut ce are în plan Cristian Mihai Dide, unul dintre cei mai vizibili protestatari din Piața Victoriei de-a lungul ultimelor luni.

Dialogul cu Mălin Bot

Scandalul dintre cei doi a început după ce un protestatar l-a acuzat pe Cristian Mihai Dide că derulează afaceri cu statul cu firma pe care o controlează. “Zi ce contracte am eu în Teleorman! Să ne spună Mălin Bot ce știe despre contractele firmei mele din Teleorman. Am o firmă din 2008”, a fost replica antreprenorului, care, ulterior, i s-a adresat lui Mălin Bot: “Spune ce știi despre asta. Eu am contracte în Dubai, Kuwait, Arabia Saudită”.

Mălin Bot: “Ce contracte ai în Teleorman? Cu ce instituții?”

Cristian Mihai Dide: “Păi spune tu! Eu nu am contracte cu statul în Teleorman! La momentul actual nu am și nici nu am avut”

Mălin Bot: “Nu ai avut în ultimii doi ani?”

Cristian Mihai Dide: “Nu, nu am avut!”

Mălin Bot: “Ce faci dacă apar documente cu contractele din Teleorman? Ce o să zici?”

Cristian Mihai Dide: “Nu sunt contracte din Teleorman. Dacă apar documente sunt false. Tu ai zis că am contracte cu statul. Ai scris pe Patreon. În cât timp ieși cu documentele alea?”

Mălin Bot: “O să vedem…”

Cristian Mihai Dide: “Deci nu ai nimic. Nu știi nimic despre firma mea”.

(NU RATA: MĂLIN BOT, FĂCUT PRAF DE FOSTA IUBITĂ: “MI-A DAT FAMILIA AFARĂ DIN CASA MEA!”)

Disputa cu Tommy Tomescu

Pe 10 august, Cristian Mihai Dide a avut un schimb de replici și cu Tommy Tomescu, organizatorul unui protest care a avut loc în Piața Victoriei. Antreprenorul a adus o platformă, deși nu deşi nu anunţase anterior acest lucru.

Cristian Mihai Dide s-a urcat pe platforma respectivă şi a refuzat să plece, în zonă ajungând și jandarmii.

“Te-am sunat de o lună întreagă şi nu răspunzi. O lună întreagă te-am sunat şi nu ai răspuns. Mie (jandarmii -n.r.) nu m-au lăsat nici cu maşinile mele, cu care să punem scena şi tu vii cu platforma asta. Eu am dat toate numerele de înmatriculare deja“, i-a reproşat Tommy Tomescu lui Cristian Dide.

(VEZI AICI: MOISE GURAN ȘI MĂLIN BOT, SCANDAL ÎN PIAȚA VICTORIEI! ”NU PLEC! NU MĂ DĂ PE MINE AFARĂ DIN PIAȚĂ”)

La momentul respectiv, Cristian Dide a replicat că el nu “are treabă” cu organizatorul Tommy Tomescu şi că acesta nu a fost pe 10 august 2018 în Piaţa Victoriei.

În Piaţa Victoriei a fost prezent şi Mălin Bot, care a fost acuzat că a îmbrâncit o femeie, iar soţul acesteia a ripostat. La rândul său, Bot susţine că femeia respectivă a încercat să-i spargă telefonul. Persoanele care au intrat în conflict cu fostul jurnalist sunt fix cele care l-au însoțit pe Mihai Cristian Dide și soția lui la Mamaia.

Cine e Cristian Mihai Dide

Cristian Mihai Dide are 33 de ani și este originar din localitatea teleormăneană Videle. Controlează o firmă specializată în proiectarea, instalarea și mentenanța sistemelor de detecție și stingere de incendii (PSI). În 2016, a pus bazele ONG-ului Evoluție în Instituție, care are în vedere monitorizarea activității instituțiilor publice din județul Teleorman. Este unul dintre cei mai vizibili protestatari din Piața Victoriei.

(CITEȘTE ȘI: PROTESTATARII DIN PIAȚA VICTORIEI AU VENIT CU POZELE ALEXANDREI MĂCEȘANU ȘI LUIZEI MELENCU. VIDEO)