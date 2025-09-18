Eclipsa infamiei pe 21 septembrie! Zodiile care distrug tot ce au construit: trădări, secrete și despărțiri

Ultima eclipsă din acest an, va fi eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie. Acest eveniment intens astral va scoate la suprafață tensiuni ascunse, adevăruri și emoții puternice pentru toate zodiile. Astrologii spun că este momentul potrivit pentru o resetare cosmică, noi începuturi, dar și decizii care pot schimba destine.

Luna septembrie se termină cu unul dintre cele mai puternice evenimente astrale ale anului: eclipsa parțială de Soare. Aceasta coincide cu Luna Nouă, ceea ce înseamnă că se pune accentul pe sănătate, rutină, muncă, dar se și amplifică energia începuturilor și a resetărilor.

Zodiile care distrug tot ce au construit

Pentru două zodii, eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie 2025 va avea un impact major. Acest fenomen aduce o energie intensă care afectează puternic relațiile de cuplu. Aceste două semne zodiacale se vor simți împinse să ia decizii radicale, punând la îndoială relațiile de cuplu în care se află. Universul le deschide calea spre adevăr, iar cei care au trăit în iluzii nu mai pot continua pe același drum.

Gemeni

Pentru gemeni, această eclipsă înseamnă claritate și desprindere de partenerii care le-au trădat încrederea. Chiar dacă despărțirile sunt dureroase, ele aduc în același timp eliberare și șansa de a construi o altă relație mult mai puternică. Energia eclipsei este necruțătoare atunci când vine vorba de infidelitate, iar gemenii își vor da seama că au fost a treia roată la căruță, în ultimul timp.

Chiar dacă vor fi momente în care acești nativi nu își vor găsi calea, dincolo de suferință, aceste despărțiri deschid ușa unor noi începuturi, mai sincere și mai potrivite pentru ei.

Pești

Pentru Pești, eclipsa de Soare din 21 septembrie scoate la suprafață tensiuni ascunse în relații. Dacă până acum au evitat confruntările cu partenerii, acum peștii își fac curaj să îi înfrunte. Acești nativi descoperă adevăruri dureroase care duc, inevitabil, la despărțire. Deși despărțirea poate fi dureroasă, ea deschide drumul spre un viitor mai sincer.

Peștii resimt această eclipsă la nivel emoțional mult mai intens. Au încercat să repare relațiile, însă Universul le trimite semne că a venit momentul să pună punct. Aceste legături toxice se vor rupe, iar acești nativi, în sfârșit, pot merge mai departe eliberați.

