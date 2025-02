Ed Sheeran a fost oprit de poliția din India, după ce a început să cânte pe STRADĂ. Care este motivul

Chiar și cele mai mari staruri ale lumii se pot confrunta uneori cu… probleme legale. Este cazul lui Ed Sheeran, care a trecut printr-un moment mai puțin plăcut în India, atunci când a hotărât să improvizeze un mic spectacol în plină stradă.

Polițiștii i-au întrerupt reprezentația cântărețului britanic, explicându-i acestuia că nu are autorizațiile necesare pentru a organiza un astfel de spectacol în stradă, arată The Guardian.

Într-un videoclip apărut în presa locală și care a devenit viral, un ofițer de poliție se apropie de Sheeran în timp ce acesta cântă împreună cu mulțimea și deconectează microfonul artistului, în huiduielile spectatorilor. Consternat, Sheeran pleacă la scurt timp după incident. Scenele s-au petrecut pe o stradă foarte aglomerată din orașul indian Bengaluru.

A police officer pulled the plug when Ed Sheeran surprised everyone on Church Street😂😭😭😭 pic.twitter.com/cMIRoLC7Mk

— Naai sekar (@snehaplsstop) February 9, 2025