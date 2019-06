Edi se joacă cu Gigi: „Acum a plecat în vacanță. Aici nu ne jucăm!”

Tehnicianul Edward Iordănescu a fost ieri prezent la negocieri cu Gig Becali pentru a prelua FCSB. În locul unui răspuns pe care latifundiarul din Pipera îl aștepta astăzi, Gigi Becali s-a văzut pus în dificultate, Edward Iordănescu amânând răspunsul și plecând în vacanță.

Acest lucru l-a înfuriat teribil pe Gigi Becali, care nu l-a menajat deloc pe fiul lui Anghel Iordănescu.

„Nu se poate ca Edi să plece în vacanță și să vină după aceea, că nu ne jucăm aici. E o treabă prea serioasă la FCSB. Bine, nici Edi nu este omul care să neglijeze astfel de lucruri. I-am spus, ’băi, pentru tine e cel mai mare pas pe care l-ai face. Vrei fotbal și să fii mare antrenor? E greu fără trambulina FCSB, în România. Bine, poți să ai și noroc, cum a avut Răzvan Lucescu în Grecia. di nu mai este Edi, ăla, de acum 4-5 ani. S-a apropiat mult de biserică și de aceea îmi place foarte mult!”, a declarat Gigi Becali.

Finanțatorul FCSB a spus că nu se amestecă în discuțiile pe care Edward Iordănescu le are cu șefii formației Gaz Metan Mediaș, tehnicianul fiind sub contract cu ardelenii. Becali s-a arătat totuși încrezător în șansele ca în cel mai scurt timp de a primi un răspuns pozitiv din partea lui Iordănescu jr. În cazul în care se va izbi din nou de un refuz din partea lui Edward Iordănescu, Gigi Becali a declarat că se va reorienta spre alt antrenor, precizând că are numeroase soluții la îndemnână.