Edward Iordănescu se teme de olteni: „Craiova este într-o formă foarte bună de când a venit Ouzounidis!”

Edward Iordănescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj, a declarat într-o conferinţă de presă că se aşteaptă la un meci dificil în Bănie cu Universitatea Craiova. Cu o victorie astăzi, CFR Cluj ar trece peste FCSB și ar termina pe primul loc acest sezon regular.

„Craiova este într-o formă foarte bună de când a venit şi Marinos Ouzounidis. În zece meciuri a primit un singur gol. Iar asta spune multe. Universitatea este o echipă echilibrată care a produs rezultate pozitive şi într-o clară creştere de formă sportivă. Ceea ce nu putem spune despre noi, chiar dacă venim după un rezultat pozitiv. Noi de trei săptămâni am fost într-o scădere şi factorii au fost externi, nu de factură sportivă. Pentru că echipa şi-a dat silinţa, am muncit la fel şi în această perioadă ca atunci când victoriile au fost la scor. Suntem pregătiţi pentru un joc foarte complicat cu Universitatea Craiova. Aş putea să spun că echipa gazdă are o şansă în plus faţă de noi din punct de vedere al formei de moment. Este un meci de de 3 puncte, dar nu va fi unul decisiv indiferent de rezultat. Chiar dacă noi vom câştiga lupta este departe de a fi încheiată. Şi chiar dacă vom avea un rezultat negativ, pe care eu îl resping din start, noi rămânem în continuare cu avantaj de puncte. Trebuie să avem mentalitatea corectă şi să fim conştienţi că lupta va merge înainte indiferent de ce se întâmplă în acest joc”, a declarat Iordănescu.

Partida Universitatea – CFR Cluj va avea loc astăzi de la ora 21:30, duelul urmând a fi în direct pe Digi Sport, Telekom Sport și Look.