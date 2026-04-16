El este preotul decedat în incendiul din Oneşti. Comunitatea locală este în doliu

Părintele Clement Popa, în vârstă de 66 de ani, și-a pierdut viața în incendiul izbucnit în locuința sa din Onești. Flăcările s-au extins rapid, iar intervenția pompierilor nu a mai putut salva preotul surprins în interior.

Incendiul se manifesta generalizat la sosirea echipajelor, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, la o casă cu parter și mansardă.

El este preotul decedat în incendiul din Oneşti

„În cursul nopții de 16 aprilie a.c., pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință situată în municipiul Onești, strada Siliștei, cartier Slobozia”, au transmis autoritățile.

Părintele Clement Popa se pensionase anul trecut, însă continua să slujească în parohie în regim de voluntariat. Enoriașii îl descriau ca pe un duhovnic apropiat de comunitate, implicat și prezent în momentele dificile ale credincioșilor.

Acesta oficia anual slujbele de pomenire pentru victimele inundațiilor din 1991, provocate de ruperea Barajului Belci. La momentul pensionării, comunitatea i-a oferit o plachetă în semn de recunoștință pentru cei 38 de ani de activitate.

Comunitatea locală este în doliu

În locuință se afla și o femeie de 53 de ani, care a suferit un atac de panică și a fost transportată de SMURD la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești. Aceasta a reușit să iasă la timp din casă.

Primele informații preliminare arată că focul ar fi putut porni de la o lumânare sau o candelă lăsată aprinsă, însă cauza exactă nu a fost confirmată oficial.

„La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei locuințe cu regim de înălțime parter plus mansardă, pe o suprafață de aproximativ 200 mp, existând suspiciunea surprinderii unor persoane în interior. Din nefericire, în interiorul locuinței a fost identificată o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 66 de ani, carbonizată. Totodată, o femeie în vârstă de 53 de ani, care a suferit un atac de panică, a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești”, potrivit aceleiași surse.

