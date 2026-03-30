Elena Cârstea, dezvăluiri emoționante despre adopția fetelor sale: ”Nu am putut avea copii”

De: David Ioan 30/03/2026 | 15:29
Elena Cârstea rememorează cu sinceritate cele peste două decenii trăite în Statele Unite, unde s-a stabilit după căsătoria cu Glenn Muttart.

Artista vorbește despre începuturile dificile, perioada de adaptare și decizia de a și reconstrui viața într un mediu complet diferit, mărturisind că dorul de România a însoțit-o permanent, chiar dacă și-a găsit echilibrul peste ocean.

Stabilirea în America nu a însemnat pentru ea relansarea unei cariere artistice. Din contră, spune că a știut de la început că nu acesta era scopul mutării. A fost o alegere de familie.

„M-am dus în State să îmi cresc copiii”, explică artista, convinsă că în România nu ar fi putut să le ofere stabilitatea de care aveau nevoie.

Elena Cârstea a adoptat două fetițe, pe Sanda și Adriana, în 1997 și 1999, o decizie care la vremea respectivă a generat critici și comentarii răutăcioase, inclusiv din partea unor colegi de scenă. Artista își amintește perfect acea perioadă.

„Aș fi plecat cu toți copiii din cămin”, spune ea, subliniind cât de puternică a fost dorința de a deveni mamă.

Reacțiile negative au rămas întipărite în memoria ei.

„Câtă lume m-a blamat pentru că am adoptat copiii. Am avut colegi care au venit să îmi spună „Dar ce ți-a trebuit ție?!”. Dacă eu vreau să adopt o sută de copii, care e problema ta? Fă tu altceva, construiește case pentru oameni, dacă nu îți plac copiii. De ce să mă judeci tu pe mine? Dacă eu nu am putut avea copii, i-am luat gata făcuți, punct”, a declarat artista.

Motivul pentru care nu a putut avea copii biologici a fost unul medical.

„Eu am Rh negativ. Nu am putut avea copii”, mărturisește ea, explicând că riscurile erau prea mari, iar adopția a fost soluția care i a schimbat viața.

Astăzi, Sanda și Adriana sunt adulte, independente, iar Elena Cârstea vorbește cu mândrie despre parcursul lor. Adriana a făcut trei ani de armată și se pregătește pentru o carieră în avocatură. Sanda a rămas în Garda Națională a SUA, o alegere care, recunoaște artista, îi provoacă emoții puternice:

„Te trec fiorii, ca părinte… fiecare avem soarta noastră”.

Familia a trecut și prin momente dramatice. Fiul soțului ei a murit la doar 30 de ani, din cauza dependenței de droguri, o pierdere care a lăsat urme adânci. Artista spune că această experiență i a amplificat teama pentru siguranța propriilor copii și a determinat o să fie mereu prezentă și atentă.

Anii adolescenței fetelor au adus, ca în multe familii, tensiuni și neînțelegeri.

„Credeau că știu ele mai bine”, povestește Elena Cârstea.

Le-a încurajat însă constant să citească, să se informeze și să gândească singure.

„Nu mai sunt timpurile în care am crescut noi… acum este totul o varză”, spune ea, cu o notă de ironie.

În prezent, artista se confruntă cu probleme respiratorii apărute după mai multe episoade de pneumonie. Are o sensibilitate accentuată la nivelul plămânilor și obosește ușor, fiind diagnosticată cu obstrucție pulmonară, însă reușește să țină afecțiunea sub control.

Nu mai urcă pe scenă ca altădată, deși dorul de muzică rămâne puternic. Acceptă însă cu demnitate schimbările aduse de trecerea timpului și își păstrează luciditatea care i a ghidat multe dintre decizii.

Povestea ei, cu momente luminoase și perioade dificile, rămâne una despre curaj, asumare și dragoste necondiționată, trăită cu sinceritate și fără artificii.

