Elena Merișoreanu, în vârstă de 72 de ani, a primit vești îmbucurătoare de la medici! După mai multe zile în care a stat internată la Institutul “Matei Balș”, îndrăgita interpretă de muzică populară va fi, în curând, externată. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista ne-a dezvăluit cum se simte, dar și ce indicații i-au dat medicii.

Îndrăgita artistă de muzică populară e la un pas de a câștiga lupta cu virusul SARS-CoV-2! Starea de sănătate a Elenei Merișoreanu este din ce în ce mai bună, iar medicii îi pregătesc externarea.

„Mă simt foarte bine! Mai am de făcut câteva perfuzii cu antibiotic și tocmai am fost anunțată că mă externează zilele aceastea. Treaba e destul de bună, nu am făcut febră zilele acestea și n-am avut nevoie de mască de oxigen „, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Elena Merișoreanu.

Elena Merișoreanu: „Nu mi-e rău și n-am de ce să stau în pat”

Mai mult decât atât, îndrăgita artistă ne-a mărturisit că ce a fost mai rău a trecut și abia așteaptă să ajungă acasă.

„Nu stau la pat! Îmi vine să zbor pe afară! Mă plimb pe aici, nu pot să stau în pat. Nu mi-e rău și n-am de ce să stau în pat. După ce mă externează, medicii mi-au spus că nu mai este nevoie să mai urmez tratamentul„, a mai adăugat artista.

Cum s-a infectat Elena Merișoreanu cu COVID-19

