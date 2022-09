Elena Merișoreanu, sfaturi utile pentru concurenții de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, de pe Pro TV: „Curajul ți-l faci singur”

Elena Merișoreanu, fosta concurentă din primul sezon al emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, de pe Pro TV, le-a oferit celor 12 vedete care au acceptat provocarea din Republica Dominicană mai multe sfaturi. Iată ce părere are interpreta de muzică populară despre ceea ce se întâmplă în junglă și despre probele prin care cele două tabere sunt nevoite să treacă.

Interpreta de muzică populară a făcut parte din cele 12 vedete care în primul sezon al emisiunii difuzate pe Pro TV au reușit să atragă atenția telespectatorilor. Aceasta a avut parte de experiența vieții sale, tocmai de aceea a dorit să îi ajute pe cei 12 concurenți din acest sezon.

Elena Merișoreanu, sfaturi utile pentru concurenții de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, de pe Pro TV

Elena Merișoreanu le-a explicat tuturor că ar trebui să gândească pozitiv în momentul în care au de trecut prin probe care le testează limitele. Aceasta este de părere că dacă toți concurenții au o gândire potrivită și își propun să treacă peste apariția diferitelor animale din junglă, vor reuși să rămână în concurs mai mult timp.

„Să nu cumva să spună că nu pot să facă. Totul vine de la creier. Trebuie să gândești pozitiv și să zici: ‘Trebuie să fac!’. Eu nu am avut frică de absolut nimic, nici când m-au băgat în lada cu șerpi. Nu am avut niciun fel de ezitare, tot ce a fost la sol am putut să fac. Le-am zis că nu pot să alerg și nu știu să înot. Îi sfătuiesc să nu se dea bătuți, să facă orice le dau. Curajul ți-l faci singur, nu ți-l dă nimeni”, a declarat Elena Merișoreanu potrivit VIVA!.

Deși are o vârstă destul de înaintată, interpreta de muzică populară a trecut prin probe foarte grele care au implicat consumul de cocktail-uri cu sânge și mațe sau alte preparate culinare de-a dreptul greu de imaginat. Din păcate, aceasta a părăsit competiția după doar 13 zile, deoarece a obținut voturi puține din partea celor de acasă.