Elevii care nu fac școală marți, 2 decembrie 2025. Anunțul venit în urmă cu puțin timp

De: Irina Vlad 30/11/2025 | 22:00
sursă foto: Pixabay

Anunț de ultimă oră pentru elevii Școlii de Poliție din Câmpina! În contextul crizei de apă de la Paltinu, primarul orașului Câmpina a actualizat programul cursurilor. 1.300 de elevi sunt afectați de noile schimbări. 

Reamintim că 100.000 de oameni din 13 localități din Prahova și o localitate din Dâmbovița au rămas fără apă curentă de vineri, 28 noiembrie 2025. Din cauza ploilor abundente, apa care ajunge în stația de epurare este plină de noroi, motiv pentru care nu poate fi filtrată pentru a deveni potabilă. Barajul Paltinu – care alimenta aceste localități – este golit pentru reparații.

„Reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore de la încetarea precipitațiilor, cu condiția scăderii”, a transmis Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române.

Primarul din Câmpina, anunț important pentru elevi

În contextul crizei acutale, autoritățile din Câmpina au decis să închidă școlile din oraș inclusiv marți 2 decembrie, când elevii ar fi trebuit să revină la cursuri. Măsura vine după ce orașul se află de peste 48 de ore fără apă potabilă și menajeră, propunerea fiind trimisă spre aprobare la nivel județean.

Suspendarea cursurilor vizează toate grădinițele, școliile gimnaziale, colegiile și instituțiile postliceale din municipiul Câmpina. De asemenea, măsura se aplică și în cazul celor aproximativ 1.300 de elevi ai Școlii de Poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina nu vor reveni la cursuri.

„Până la ora actuală, am discutat cu comandatul Şcolii de Poliţei «Vasile Lascăr», care ne-a informat, că, din cauza situaţiei create, elevii şcolii nu vor reveni la cursuri, nu vor reveni în unitate de marţi”, a spus, duminică seară, primarul municipiului Câmpina, Irina Nistor, într-o declaraţie transmisă pe pagina sa de Facebook.

 

