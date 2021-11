Eliza Natanticu, dezvăluiri din culisele emisiunii Asia Express. Pe cine pariază în marea Finală: ”Nu vreau să pară că favorizez”

Eliza Natanticu a făcut dezvăluiri din culisele emisiunii ”Asia Express”. Fosta concurentă a show-ului de la Antena 1 este recunoscătoare pentru experiența trăită.

Eliza și Cosmin Natanticu au dat tot ce au avut mai bun și au încercat, din răsputeri, să-și depășească limitele. Din păcate, însă, cei doi au fost eliminați cu puțin timp înainte de marea Finală. Și-au luat rămas bun de la colegi în lacrimi și le-au mulțumit tuturor pentru întreaga experiență: ”În Georgia a fost foarte greu pentru noi pentru că nu am avut noroc la autostop și am și fost trimiși la cursa pentru ultima șansă, unde am avut o discuție puternică și eu am zis, pentru o secundă, că aș vrea să mă opresc. După care mi-am dat seama că am vorbit aiurea. Cu cât oboseala își spune cuvântul, atunci intervine și nesiguranța îți vine să te lași bătut, dar când vezi până unde ai ajuns… Noi am tras cu dinții până în ultimele momente, când am picat pe ultima sută de metri, eram prea obosiți și stresați. Ne-am pierdut încrederea, ne-a pierit cheful și acela a fost momentul eliminării”, a mărturisit Eliza Natanticu pentru Fanatik.

După ce a părăsit competiția, Eliza Natanticu a făcut dezvăluiri din culise. Mărturisește că experiența a fost benefică pentru relația ei și că are acum o legătură și mai specială cu Cosmin.

”Experiența ”Asia Express” pentru noi a fost cea mai frumoasă aventură a vieții noastre de până acum, dar și cea mai grea. Am fost puși la o grămadă de probe, ne-am testat relația, limitele și tot ce se poate testa. Am ajuns la concluzia că ”Asia Express”, în cazul noastru, ne-a sudat cuplul pentru că am luptat la bine și la greu împreună și chestia asta ne-a unit foarte, foarte tare. Până acum nu am fost puși în situații limită împreună.

Sigur, am trecut prin multe în cei aproape nouă ani de relație, dar situații critice, pline de adrenalină și neprevăzut cam greu într-o relație normală, monotonă, în care ai o rutină. Când ești acolo și te testezi pe tine și îți testezi partenerul, te descoperi, îți redescoperi partenerul, descoperi calități pe care nu știai că le are, descoperi că ai un super erou lângă tine, e cel mai frumos lucru. Asta ni s-a întâmplat nouă, ne-am redescoperit și asta ne-a făcut să ne îndrăgostim și mai tare, se crează o chestie foarte intensă”, a mai spus vedeta.

Finala va fi difuzată duminică, 28 noiembrie

Finala înregistrată a show-ului de la Antena 1 va avea loc duminică, 28 noiembrie. Bătălia se va da între cele două echipe rămase în competiție, Mihai & Elwira Petre și Cuza & Emy. Aceștia vor avea parte duminică de misiuni contratimp și un nou joc care le va pune în valoare abilitățile.

Eliza Natanticu a dezvăluit că nu mizează pe o anumită echipă să câștige premiul în valoare de 30.000 de euro. Le dorește tuturor mult noroc în mod egal: ”Băieții de la”Noaptea Târziu” sunt prietenii noștri super apropiați, dar și cu Mihai Petre ne înțelegem bine. Eu aș vrea să pariez (n.r. pentru marele premiu) pe băieții de la ”Noaptea Târziu”, dar șansele sunt egale. E o chestie de noroc, cui o vrea Dumnezeu să îi dea mai mult noroc, noi le dorin tuturor să câștige, oricum sunt câștigători. Nu știu ce să spun… Nu vreau să spun pe cine pariez, pentru că nu vreau să pară că favorizez pe cineva mai mult sau mai puțin. Ținem la toată lumea în mod egal”, a mai declarat Eliza Natanticu pentru sursa citată.