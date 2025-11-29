Ella Vișan, încântată de Survivor: ”O să fac față până la urmă”

Ella Vișan a fost una dintre cele mai puternice prezențe ale celui mai recent sezon „Insula Iubirii”, iar povestea sa a reușit să capteze atenția publicului încă de la începutul filmărilor din Thailanda. Blondina a reușit să impresioneze nu doar prin carisma sa, ci și prin comportamentul său autentic.

Deși a făcut parte dintr-un mediu extrem de competitiv, Ella a demonstrat că este capabilă să facă față provocărilor și să rămână una dintre cele mai apreciate participante. Revenirea „Survivor” în grila de programe sub umbrela Antena 1 pare să deschidă calea unui concept mai inovator: producătorii ar putea să își creeze propriile vedete din rândul celor care au făcut deja senzație în diverse emisiuni.

Ella Vișan, încântată de Survivor

Întrebată dacă i-ar plăcea să participe la Survivor, Ella Vișan a mărturisit că ar fi încântată să participe la o emisiune de tipul „Survivor” sau „Asia Express”, deși recunoaște că ambele sunt extrem de solicitante din punct de vedere fizic și psihic. Aceasta a mai precizat că „Survivor” i se pare un format destul de dur, dar este convinsă că ar putea face față provocărilor.

„Nu știu asta, dar m-aș bucura să particip la o astfel de emisiune. Survivor mi se pare cam dur, dar o să fac față până la urmă. Mi-ar plăcea mult să merg și la Asia Express. Aceste două emisiuni cred că ar fi singurele la care aș mai participa vreodată. Aș merge cu Maria pentru că trebuie să am un partener cu care să mă înțeleg, dar aș merge și cu Teo. M-am înțeles bine cu el, m-aș completa cu el. Știu să alerg, sunt cât de cât bună la asta, dar nu știu să înot. Asta ar fi un minus, din păcate. Am o fobie de apă, să fiu sinceră. M-a ajutat Teo un pic pe Insulă să o depășesc, dar nu, nu m-a învățat să înot pentru că nu l-am lăsat. Mă apuc de cursuri de înot, ce să fac, dacă trebuie. Recunosc că sunt foarte muncitoare fizic, dar și psihic am chestia asta de mă îmbărbătez singură, astea ar fi calitățile mele. Sunt foarte competitivă, ca defect spun, dar cu mine, nu cu alții, iar treaba asta m-ar trage un pic în jos. Și Asia Express, și Survivor sunt grele din toate punctele de vedere. Mi-ar fi greu să mănânc numai orez, nu mai zic de gândaci și alte chestii. A fost o chestie la un moment dat și în Thailanda, am trecut pe lângă o chestie cu gândaci și nu mi-a plăcut deloc. Am o problemă și cu mâncat scârboșenii, dar aș trece peste asta că totul ține de pshic până la urmă”, a declarat Ella pentru CANCAN.RO.

