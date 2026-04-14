Ella Vișan și Răzvan Kovacs, primele declarații, după ce au dat de înțeles că ar forma un cuplu. Ce mesaje au transmis cei doi

În ultimele zile s-a zvonit că Ella Vișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii și Răzvan Kovacs, fostul soț al Emei ar forma un cuplu. Cei doi nu au vorbit deloc despre asta, însă acum au făcut primele declarații.

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au divorțat oficial în acest an. Ei au participat la emisiunea fenomen Insula Iubirii, însă au decis să își continuie relația. Au împreună o fetiță, iar lucrurile păreau că merg într-o direcție bună. Totuși, neînțelegerile au fost mai presus decât familia și au decis să meargă pe drumuri separate. La doar trei luni de la despărțire, el s-ar fi combinat cu Ella Vișan, și ea fostă concurentă la testul suprem. Cei doi au făcut pentru prima dată declarații uluitoare.

Ella și Răzvan au vorbit despre relația lor

Vestea că Răzvan și Ema și-au spus adio a șocat pe toată lumea și asta pentru că păreau o familie nedespărțită. Ei bine, în căminul lor conjugal lucrurile au stat puțin diferit, iar în urmă cu trei luni au anunțat despărțirea. Divorțul a fost pronunțat recent, iar Răzvan s-a bucurat din plin de libertate. În ultimele zile a apărut în mediul online informația că el și Ella Vișan, o altă fostă concurentă de la Insula Iubirii ar fi împreună. Zvonul nu a fost confirmat de niciunul dintre ei, până acum.

Răzvan Kovacs a vorbit pentru prima dată despre această situație și a spus că nu se simte pregătit în acest moment să spună mai multe amănunte. Totuși, a mărturisit despre Ella că este o femeie mișto, semn că cei doi au petrecut ceva timp împreună.

Nu sunt încă pregătit de o declarație în acest sens, dar Ella e un om super mișto. Și am cunoscut o altă variantă decât cea de la insula iubirii pe care o criticam și nu o înțelegeam, a spus el.

Pe de altă parte, și Ella a avut o primă reacție. Declarația celor doi pare trasă la indigo și asta pentru că și ea a explicat că nu are nimic de declarat acum.

Momentan, nu sunt pregătită să dau o declarație în acest sens. Mulțumesc! Nu mi-aș dori să fie nimic scos din context. Răzvan este un om tare bun, pe care nu aș vrea să îl pun în dificultate, mai ales în această perioadă, a explicat Ella.

