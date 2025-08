Ema Karter are o nouă pasiune extremă după ce s-a lăsat de filme: ”Am ajuns într-un punct în care erau lanțuri…” Uluitor ce face plictiseala din om: ”Mă simt mult mai bine așa”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Miruna Milu (Ema Karter) vorbește pentru prima dată despre noua sa viață, după ce a ieșit din industria filmelor pentru adulți. Tânăra s-a mutat în Brașov, s-a cuplat cu organizatorul galelor RXF, Sebastian Vieru, și s-a reprofilat. Acum lucrează în domeniul înfrumusețării, merge zi de zi la sală și duce o viață absolut normală, departe de platourile de filmare.

Ema Karter a anunțat, în urmă cu mai multe luni, că renunță la job-ul din industria filmelor pentru adulți și vrea să înceapă o nouă viață. Zis și făcut! S-a vopsit șatenă, s-a mutat în Brașov, a făcut mai multe cursuri și s-a apucat de tratamente faciale. Acum, se prezintă după numele său din buletin, Miruna Milu, și duce un stil de viață foarte diferit.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, tânăra vorbește despre noua sa relație cu organizatorul galelor RXF, Sebastian Vieru, spune de ce a renunțat la Capitală și ce reacții au avut părinții când le-a spus că renunță la filmele pentru adulți. Ba mai mult, dezvăluie când vrea să devină mamă și cum le-ar explica celor mici trecutul său.

De asemenea, de când a renunțat la job-ul de actriță, Miruna Milu și-a găsit o nouă pasiune pentru care se antrenează de zor. Are planuri mare și vrea să se focuseze pe noile sale hobby-uri.

”De două ori pe lună merg pe munte. Am mers pe Moldoveanu. Pe ploaie, pe vânt, am urcat pe acolo. Am ajuns într-un punct în care erau lanțuri și mie mi-e frică de înălțime. Am mers până aici, am zis că pot. M-am ținut de lanțuri și am reușit. Pe munte sper să nu mă întâlnesc cu oameni care vor poze. Eu oricum merg foarte repede. Am făcut în cinci ore și 20 de minute tot muntele. Am urcat și am coborât pe ploaie, iar oamenii normali fac cinci ore doar să urce”, a povestit fosta actriță de filme pentru adulți.

Pe lângă noile pasiuni, Miruna a decis să își schimbe și culoarea părului pentru a pune odată pentru totdeauna punct vechii sale vieți.

”M-am vopsit ca să nu mai fiu asociată cu Ema. Mă simt mult mai bine așa. Cu acel blond, era prea miți piți. Doar Ema era blondă”, a explicat șatena.

Tot în interviul CANCAN EXCLUSIV, șatena dezvăluie cum face față hate-ului, în ce relații este acum cu familia sa, în ce a investit banii din filme, dar și dacă vrea să ajungă la altar curând! Detaliile, doar AICI!

