Ema Karter vorbește în premieră despre relația cu boss-ul de la RXF! Așa a început totul: ”Ați descoperit…” A obligat-o să iasă din filmele deocheate?

În cel mai recent interviu CANCAN EXLCUSIV, Miruna Milu (Ema Karter) vorbește pentru prima dată, după ce a ales să iasă din industria filmelor pentru adulți. Fosta actriță explică de ce a luat această decizie, cum e noua sa viață de la Brașov, dar și cum decurge relația sa cu organizatorul galelor RXF, Sebastian Vieru.

În urmă cu doar câteva luni, Ema Karter anunța că se retrage din industria filmelor pentru adulți pentru totdeauna. Ceea ce părea a fi doar o schemă de marketing s-a dovedit, însă, a fi începutul unei noi vieți pentru tânăra care acum își foloseste doar numele real, Miruna Milu.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, aceasta spune cum a hotărât să se retragă, cu ce se ocupă acum, de ce s-a mutat în Brașov, dar și cum a debutat relația sa cu Sebastian Vieru, promotor-ul galelor RXF. Acum câteva săptămâni, noi am fost cei care v-am povestit totul despre legătura dintre ei, iar acum vedeta se declară extrem de mulțumită de cum se desfășoară lucrurile momentan.

”Da, sunt într-o relație, ați descoperit voi și ați scris. Nu vreau să fac din relația pe care o am reclamă. Este relația noastră, suntem foarte ok. Decizia de a mă lăsa de filme a fost din septembrie, iar relația a început în februarie, martie. Sunt bine, dar nu vreau să dau detalii. Nu m-a influențat nimeni să mă las, am făcut-o doar pentru sufletul meu, pentru că eu simțeam că nu e ce trebuie. Am simțit că e de ajuns. Vreau să fac ceva care mă face fericită”, a spus Miruna Milu, în exclusivitate.

”Nu eram fericită!”

Pe lângă faptul că acum iubește și este încântată de noua sa relație cu organizatorul galelor de MMA, Miruna s-a și reprofilat, iar acum face tratamente faciale, în liniște, în Brașov, departe de haosul Capitalei și de evenimentele mondene. Deși viața ei s-a schimbat extrem de mult și de brusc, fosta actriță s-a acomodat rapid și susține că acum este mult mai bine din punct de vedere emoțional.

”Chiar dacă aveam popularitate și lumea făcea poze cu mine, nu eram fericită! Eu chiar credeam că sunt fericită. Îți faci o imagine și nu ieși de acolo, nu vezi din exterior. Când ieși, vezi. M-am gândit ce vrea sufletul meu: faimă sau liniște? Am zis că faimă am avut, deci vreau liniște”, a adăugat vedeta.

