Ema Uta a oficializat relația cu Andrei Barbu în online! L-a serbat în cele mai scumpe resorturi din Arabia Saudită

Ema Uta a oficializat relația cu Andrei Barbu în online! L-a serbat în cele mai scumpe resorturi din Arabia Saudită

De: Alina Drăgan 21/09/2025 | 20:54
Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Ema Uta iubește din nou. Make-up artistul vedetelor trăiește o poveste de dragoste alături de Andrei Barbu, iar relația lor pare că merge mai bine ca niciodată. Recent, cei doi au bifat o vacanță de vis în Orientul Mijlociu, unde ziua de naștere a bărbatului a fost sărbătorită pe măsură.

De câteva luni, Ema Uta și Andrei Barbu au fost surprinși împreună în diferite ipostaze, însă până acum au evitat să confirme oficial legătura lor. Totul s-a schimbat recent, când blondina a decis să își asume public relația și să posteze pe rețelele sociale prima fotografie de cuplu.

Ema Uta a oficializat relația cu Andrei Barbu în online

Ema Uta a ales un moment special pentru a-și prezenta iubitul fanilor. Ziua de naștere a lui Andrei Barbu a venit la pachet cu prima fotografie de cuplu. Postare a fost însoțită de un mesaj simplu, dar plin de semnificație: „La mulți ani, iubitule!”. Gestul a făcut imediat valuri pe internet.

Ema Uta a oficializat relația cu Andrei Barbu în online /Foto: Instagram

Cei doi au ales să marcheze evenimentul într-un cadru spectaculos, departe de agitația cotidiană, într-o vacanță luxoasă în Arabia Saudită. Printre destinațiile bifate s-a numărat și exclusivista insulă Sheybarah, dar și impresionantul Desert Rock Resort, o adevărată bijuterie arhitecturală.

Desert Rock Resort, amplasat în apropiere de aeroportul RSI (Red Sea International), este considerat una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume. Vilele sale sunt sculptate direct, iar interiorul combină elementele naturale ale deșertului – piatră și nisip – cu luxul absolut. Prețurile reflectă exclusivitatea locației. O cameră standard costă în jur de 2.500 de euro pe noapte, însă pentru o vilă de lux tarifele urcă amețitor, până la 22.000 de euro pe noapte.

În aceeași zonă se află și Shebara Resort, locație unde Ema Uta și iubitul s-au cazat. Și aici viele sunt impresionante și seamănă cu niște OZN-uri. Resortul are un design foarte futurist, cu vile deasupra apei, care reflectă cerul și apa. Iar prețul pornește de la 2.000 de euro și ajunge până la 5.000 de euro pe noapte.

Cert este că Ema Uta și Andrei Barbu s-au răsfățat pe cinste, iar vacanța lor a fost una spectaculoasă. Relația celor doi pare că merge foarte bine, iar fotografia de cuplu din mediul online confirmă faptul că blondina a trecut, în sfârșit, peste relația cu Alex Bodi.

