Ema Uta şi iubitul au încins atmosfera în club, iar finalul serii a fost EXPLOZIV! Ce se întâmplă în baie… rămâne în baie!

Relația dintre Ema Uta si Andrei Barbu devine mai puternică pe zi ce trece! Cei doi amorezi au lăsat deoparte toate micile inadvertențe (diverși domni care i-au dat târcoale make-up artistei), iar iubirea lor primează! După ce vedeta și-a tatuat data nașterii partenerului ei pentru a-i demonstra dragostea, nici Andrei Barbu nu se lasă mai prejos. Băiatul de bani gata o răsfață pe Ema și nu o scapă nicio clipă din ochi. Și, când iubirea este mare, vrei să o „exprimi” oriunde! CANCAN.RO a fost, ca de fiecare dată, pe fază și vă spunem doar atât pentru moment: Cei doi amorezi au vrut intimitate și…totul s-a încheiat în baia clubului!

Weekendul acesta, Biutiful a devenit scena unei apariții care nu putea trece neobservată! Ema Uta și Andrei Barbu au semnat condica în celebrul local, căci vorba aceea, era și păcat să treacă weekendul și să nu mai bifeze o seară de pomină. Nu se cade! Aranjați și dichisiți, ca scoși din cutie, Ema Uta și Andrei Barbu au încins atmosfera din club… iar finalul serii a fost exploziv!

Ema Uta și Andrei Barbu nu s-au putut abține!

Fosta lui Alex Bodi a devenit mai zgârcită cu aparițiile sexy de când este la brațul lui Andrei Barbu, așa cum s-a întâmplat în trecut (vezi aici), dar de această dată nu a fost cazul. Make-up artistul și-a scos în evidență toate atuu-rile cu care a fost înzestrată de Mama Natură și ajustată de medicul estetician. A purtat o ținută super sexy care îi scotea în evidență trupul, formată dintr-o rochie neagră cu franjuri, super scurtă și cu un decolteu generos. Nici Andrei Barbu nu s-a lăsat mai prejos, ci a ales să se asorteze cu partenera lui. A optat pentru o vestimentație all-black, elegantă, iar accesoriile completau perfect întreg ansamblul.

S-au încins în club și s-au răcorit …în baie!

În mijlocul mulțimii, Ema era așezată la masă când Andrei a venit, a luat-o de mână, iar împreună au străbătut clubul până la baie. El a luat-o înainte, făcându-i loc printre mulțime partenerei sale. În drumul lor, privirile celor din club au fost ațintite asupra make-up artistei și băiatului de bani gata, însă ei…ei nu au văzut pe nimeni și nimic din ce era în jurul lor. Au avut ochi doar unul pentru celălalt, iar Ema Uta îi povestea ceva cu patos partenerului ei. Atmosfera din club s-a încins de-a binelea, așadar, cei doi au decis să se răcorească, undeva unde nu i-a deranjat nimeni, așa că s-au îndreptat către toaleta localului, unde au petrecut un timp. Ce s-a întâmplat acolo, nu vă putem detalia, căci vorba aceea: ce se întâmplă în baie, rămâne în baie! 🙂

