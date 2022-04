Ema Uta și Alex Bodi s-au despărțit! Tocmai a făcut anuntul: “Declar public”

Ema Uta le-a dezvăluit fanilor care este situația sa amoroasă actuală. Vestea a venit pe rețelele de socializare și clarifică faptul că nu mai este într-o relație. Vedeta a ținut să precizeze că nu mai este cu Alex Bodi.

Ema Uta a avut o relație de câteva luni cu Alex Bodi, fostul iubit al Biancăi Drăgușanu. După ce cu doar două luni în urmă vorbea despre iubirea dintre ei și cum l-a acceptat, acum a spus că totul s-a sfârșit.

„Am fost destul de reticentă, dar după ceva timp de când am lăsat o perioadă să-l cunosc mai bine. Au trecut cam 8 luni de când l-am cunoscut. Am văzut ce fel de persoană e, de fapt. Am închis ochii la ce se spunea despre el", spunea Ema Uta cu doar două luni înainte.

Ema Uta și-a spus supărarea. Ce a zis despre despărțirea de Alex Bodi

După toate episoadele prin care au trecut, după toate criticile, zvonurile și vorbele care nu au reușit să îi despartă, Ema Uta și Alex Bodi au ales să calce pe drumuri diferite. Anunțul a venit chiar de la vedetă și a șocat fanii cuplului.

Ema Uta a ținut să spună, printr-un InstaStory, faptul că ea și Alex Bodi nu mai formează un cuplu. Chiar dacă nu i-a menționat numele, era evident despre cine este vorba.

„Pentru a mă scuti de viitoare posibile „atacuri", presupuneri, strategii din partea presei sau a altor persoane, declar public că în acest moment nu sunt într-o relație cu cineva", a fost mesajul transmis de Ema Uta pe pagina sa oficială de Instagram.