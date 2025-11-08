Emeric Ienei, condus pe ultimul drum printre torțe. Imagini emoționante de la ceremonie

Zi tristă pentru sportul românesc! Emeric Ienei a fost condus pe ultimul drum cu onoruri militare. Sute de oameni, inclusiv jucători mari ai echipei Steaua din 1986, au venit să își ia rămas bun de la legendarul antrenor. Imaginile de la ceremonie sunt de-a dreptul emoționante. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost purtat printre zeci de torțe.

Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, Emeric Ienei a fost înmormântat în Cimitirul Rulikowski din Oradea. Legendarul antrenor al Stelei, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, lăsând în urma lui o durere imensă. Acesta și-a dat ultima suflare la el acasă, înconjurat de familie. El ar fi fost diagnosticat cu probleme cardiace, dar și cu Alzheimer.

Momente emoționante la înmormântarea lui Emeric Ienei

Vineri, 7 noiembrie 2025, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Emeric Ienei a fost depus pe Stadionul „Iuliu Bodola”, unde cei care l-au cunoscut și îndrăgit au putut să îi aducă un ultim omagiu. Sâmbătă, a avut loc înmormântarea.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Emeric Ienei a fost adus la Biserica Militară a Garnizoanei Oradea, în jurul orei 13:00. Ulterior, a fost așezat pe un afet de tun și condus, printre torțe, către Cimitirul Rulikowski. Legendarul antrenor își va dormi somnul de veci, alături de marea sa iubire, Iuliana Gyula.

Aproximativ 500 de persoane au participat la înmormântare, inclusiv jucători mari ai echipei Steaua din 1986. Ceremonia a fost marcată de momente emoționante, precum interpretarea imnului României în fața sicriului și a persoanelor care au venit să-și ia rămas-bun de la legendarul antrenor, chiar de către nepoata lui Emeric Ienei, Alisa.

FCSB a trimis o coroană impunătoare, care a fost așezată lângă cea a suporterilor. De asemenea, cei care au vrut să îi aducă un ultim omagiu au putut merge să aprindă o lumânare pe esplanada din fața Stadionului „Steaua”.

„Moartea marelui antrenor român a lăsat un gol imens în familia Stelei, dar nu numai. Tehnicianul echipei legendare din 1986, cu care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, este evocat acum de toți foștii săi elevi: ‘Nea Imi nu m-a învățat doar fotbal. M-a învățat să cresc. Să am răbdare. Să fiu Om înainte de a fi jucător!’ Vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați dăruit. Pentru încredere. Pentru curaj. Pentru liniște. Pentru zâmbet!”, a scris Gabi Balint.

