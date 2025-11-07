Acasă » Știri » Sport » Ultimul omagiu adus antrenorului Emeric Ienei. Zeci de oameni și-au luat „Adio!” de la el pe stadionul Iuliu Bodola

Ultimul omagiu adus antrenorului Emeric Ienei. Zeci de oameni și-au luat „Adio!" de la el pe stadionul Iuliu Bodola

07/11/2025
Omagiu pentru Emeric Ienei/ Sursa foto: România TV
Durere uriașă în lumea fotbalului, după moartea lui Emeric Ienei! Toți cei care l-au cunoscut și îndrăgit pe legendarul antrenor al Stelei se pregătesc de înmormântare. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost întâmpinat de militari pe Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea. Zeci de oameni au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Miercuri, 5 noiembrie 2025, Emeric Ienei, legendarul antrenor al Stelei, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, lăsând în urma lui o durere imensă. Acesta și-a dat ultima suflare la el acasă, înconjurat de familie. El ar fi fost diagnosticat cu probleme cardiace, dar și cu Alzheimer. La începutul lunii octombrie, fostul sportiv a fost internat în secția de Pneumologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Bihor. Pe data de 5 noiembrie, fostul antrenor s-a stins din viață și a fost înconjurat de familie și cei dragi, la el acasă.

Omagiu emoționant pentru Emeric Ienei

Au fost momente emoționante la Oradea. Vineri, 7 noiembrie 2025, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Emeric Ienei a fost depus pe Stadionul „Iuliu Bodola”. Legendarul antrenorul al Stelei a fost întâmpinat de militari.

Zeci de oameni au venit să îi aducă un ultim omagiu fostului sportiv. Aceștia au privit cu emoție și durere imaginea sfâșietoare de pe stadion – steagul României așezat peste sicriu, iar lângă el stătea o poză cu Emeric Ienei, înconjurată de flori albe.

Omagiu pentru Emeric Ienei/ Sursa foto: România TV

Antrenorul de fotbal va fi înmormântat cu onoruri militare la Oradea, sâmbătă, în data de 8 noiembrie. De asemenea, cei care vor să îi aducă un ultim omagiu pot merge să aprindă o lumânare pe esplanada din fața Stadionului „Steaua”.

„Emerich Jenei va fi înmormântat sâmbătă, 8 noiembrie, ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea. Moartea marelui antrenor român a lăsat un gol imens în familia Stelei, dar nu numai.

Tehnicianul echipei legendare din 1986, cu care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, este evocat acum de toți foștii săi elevi: ‘Nea Imi nu m-a învățat doar fotbal. M-a învățat să cresc. Să am răbdare. Să fiu Om înainte de a fi jucător!’ Vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați dăruit. Pentru încredere. Pentru curaj. Pentru liniște. Pentru zâmbet!”, a scris Gabi Balint.

Citește și: Cum și-ar fi trăit Emeric Ienei ultimii ani din viață. Dezvăluiri despre problemele de sănătate pe care le avea

Ilie Bolojan, mesaj după moartea lui Emeric Ienei. Ce amintiri are cu el: „Mereu cu un zâmbet în colțul gurii”

×