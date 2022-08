Creatorii de conținut din mediul online vin puternic din urmă și cuceresc scena audio-vizuală. Este și cazul lui Emil, de loc din Ferentari, cetățean mândru al zonei în care trăiește. Pe numele său real Părosu Andrei Emil George, tânărul este de profesie vlogger, tiktoker și influencer, mai nou, pe Instagram, unde postează content autentic, cu care publicul se identifică din ce în ce mai mult. Impersonările sunt punctul forte ale „Nepotului de Ferentari”, care își iubește comunitatea și dorește să o facă un loc mai bun. În interviul acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, Emil „Nepot” face show total și anunță retragerea fictivă de pe YouTube a lui Dorian Popa, personaj pe care acesta îl imită, dar îl și stimează totodată.

Recent, Emil „Nepot” a dat startul unui podcast pe canalul său de YouTube, în încercarea de a cuceri treptat toate platformele sociale. Cu veniturile cumulate din social media, creatorul de conținut dezvăluie că și-ar dori să își construiască o casă, pe modelul celei a controversatului George Buhnici.

Pe lângă beneficiile personale, Emil este empatic și cu semenii din Ferentari, pe care dorește să îi plaseze într-o lumină socială mai bună.

„Vă mulțumesc frumos că ați fost aici pentru fratele vostru Johnutzu'”

Înainte de a trata lucrurile într-o manieră serioasă, Emil a arătat o mostră din umorul cu care și-a cucerit comunitatea internaută. Nu este pentru prima dată când parodiatorul îl imită pe Dorian Popa, dar acum exercițiul de imaginație l-a dus în zona retragerii cunoscutului vlogger de pe YouTube.

Ce a ieșit, vedeți în cele ce urmează: „Hâtz cu bună dimineața și voie bună, Johnule! M-am decis cu Cori, Johnule, știți că eu m-am băgat pe aria asta de case, de «Hâtz Residence», Johnutzule, nu mai are niciun rost să continui!

Am decis să îmi fac o familie, termin cu toate chestiile de pe YouTube, vă mulțumesc frumos că ați fost aici pentru fratele vostru Johnutzu’, vă aștept la concert în Bârlad!

Eu îl iubesc pe Dorian, Dorian face în comunitatea lui din Domnești ce vreau eu să fac în Ferentari, să schimbe fața.

Omul e super implicat, eu fac parodii de Dorian, dar «deep down, for real», mi se pare un om de nota 10 și mi se pare că e așa și în viața reală, nu doar pe internet!”, au fost cuvintele lui Emil „Nepot”. Pentru prestația integrală, dați PLAY video-ului de sub titlu.

„Ăsta e visul meu…”

Emil „Nepot” mai dezvăluie și cum se va folosi de influența sa ca model în societate, atât la nivel monetar, cât și la nivel de popularitate printre cetățenii Ferentariului.

„Nu o să plec niciodată din Ferentari, din simplul motiv că vreau să fac o schimbare în Ferentari. Și dacă fac o schimbare în Ferentari, vreau să mă bucur de schimbarea aia în Ferentari, rămânând acolo.

Și dacă nu reușesc să schimb nimic în Ferentari, vreau să mă chinui și să rămân acolo pentru simplul fapt că nu am reușit să schimb nimic și că merit să rămân acolo, exact așa cum e acum și cum e de când îl știu eu!

La un moment dat, vreau să îmi fac o casă în Ferentari, ăsta e visul meu!

Pe stilul George Buhnici vreau să îmi fac casa, m-am uitat la Buhnici când și-a făcut casa, gard viu pe lângă, frumos, puțin mai înalt ca al lui George Buhnici!”, ne-a mai declarat creatorul de conținut.

