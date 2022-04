Emil Săndoi, bucuros după victoria cu 3-0 cu Gaz Metan: „Importante sunt cele 3 puncte!”

Emil Săndoi, antrenorul principal al formației Chindia Târgoviște, s-a declarat la finalul partidei câștigate la pas de elevii săi în deplassare cu Academica, scor 3-0, că este fericit de cele trei puncte.

„Importante sunt cele 3 puncte, niciodată un meci nu e câștigat dinante. Felicit jucătorii pentru dăruire, au fost preocupați să fie disciplinați. Am avut și câteva momente grele, dar până la urmă le-am gestionat. Poate că am avut mai multe ocazii și am fi meritat o diferență mai mare. Importantă e victoria, pentru că și moralul lor a fost afectat la ultimele două partide pierdute poate nemeritat. Va fi important să rămânem la fel de concentrați până la final. Am încercat să jucăm și cu cei care au jucat mai puțin, încercăm și un sistem de rotație. A fost decisiv Florea, care ne-a lipsit la mai multe partide, cu probleme de sănătate. E un jucător exponențial, ca de fapt și ceilalți”, a declarat Emil Săndoi, antrenorul formației Chindia Târgoviște.

În urma acestui rezultat, târgoviștenii au urcat pe locul 6 în clasamentul din play-out-ul Ligii 1, scăpând pentru moment locurile de baraj. De partea cealaltă, Academica a rămas pe penultimul loc cu 3 puncte.