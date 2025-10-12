Acasă » Știri » Emily Burghelea, de urgență la spital! Vedeta și iubitul ei sunt pregătiți să devină parinți pentru a treia oară

De: Denisa Iordache 12/10/2025 | 23:17
Foto: Instagram

Momente pline de emoție pentru Emily Burghelea! Vedeta se află chiar în aceste momente în spital, iar fanii și-au pus întrebarea: oare va deveni mamă pentru a treia oară sau este tot o alarmă falsă? Postarea influenceriței i-a pus pe gânduri. Vezi în articol! 

Emily Burghelea și iubitul ei vor deveni părinți pentru a treia oară? Influencerița a postat o fotografie în care se vede cum este dusă de asistentă pe un scaun cu rotile, semn că se pregătește să nască. În ultimele zile, vedeta a tot postat pe contul ei de Instagram mesaje care dădeau de înțeles că toata familia își dorește ca micuțul să vină mai repede pe lume. Ba mai mult, a cerut și sfaturi sau leacuri băbești pentru a grăbi travaliul.

Emily își ține mereu urmăritorii la curent cu viața ei prin postări zilnice pe rețelele sociale. În story-ul postat pe Instagram, influencerița le-a transmis un mesaj fanilor și a dat de înțeles că va trece prin momente dificile în care va avea nevoie de susținerea lor. 

„Wish me luck! (Urați-mi noroc!)”, este mesajul atașat de Emily.

Emily în spital. Sursă: Instagram

De asemenea, iubitul blondinei a făcut mai multe postări în care apare Emily în drum spre spital. În una dintre ele a transmis un mesaj amuzant, iar în cealaltă se poate observa cum blondina trece prin durerile de dinainte de naștere. Andrei speră să nu fie o alarmă falsă și de această dată. În ultima lună, cei doi au mai fost pregătiți de naștere de câteva ori și chiar au mers cu bagajul la spital, dar a fost vorba doar de niște alarme false. Mai apoi, Andrei a glumit pe seama asta și i-a spus vedetei că va bate recordul pentru cea mai lungă sarcină din lume, care este deținut în prezent de Beulah Hunter, o femeie care a fost gravidă timp de 375 de zile în anul 1945. 

„S-a rupt apa? Că ea nu mai vorbește cu mine.”, a glumit Andrei pe Instagram.

Postarea lui Andrei, iubitul lui Emily. Sursă: Instagram

Din postările făcute de ei este clar că s-au dus pregătiți cu bagajele pentru a-și cunoaște cel de-al treilea copil. Stăm cu ochii pe Instagramul vedetei pentru a afla care este deznodământul acestei seri: pleacă acasă în doi sau în trei? 

