Emily Burghelea, vacanță de vis în Grecia: ”Sexy mama?” GALERIE FOTO

Grecia a fost decizia lui Emily Burghelea și a soțului ei, Andrei, și cât ai clipi acolo au ajuns, alături de micuța lor. Fosta asistentă TV a postat fotografii în care apare în costum de baie și arată ca trasă prin inel.

Emily Burghelea și Andrei trăiesc clipe minunate pe o plajă din Grecia, acolo unde fac plajă și se bucură de apa de un bleu parcă nemaiîntâlnit. Alături de cei doi se află fetița lor, aflată la prima escapadă în străinătate. Emily avea să "tragă" și o șarjă de fotografii incendiare, în care nu arată de parcă ar fi născut acum câteva luni.

S-a și lăudat cu una dintre ele, scriind ”sexy mama?”. Iar în alta se află pe o placă și povestește cum și-a adormit fetița și a ieșit să se bronzeze. ”Am adormit copilul, am adormit și pisica, ce-mi rămâne de făcut?! Am ieșit să mă bronzezzz! Welcome to Greece”, a scris Emily în dreptul imaginii. Plus, apoi, o dedicație fetiței: ”Tu cu mine și cu tati pe o insulă pustie, în mijlocul mării. Ceva mai frumos de atât nu există! Alături de tine am trăit cele mai frumoase două luni și jumătate! Ești atât de mică și totuși atât de mare! Te iubesc infinit îngeraș!”

Micuța lui Emily Burghelea, primul zbor cu avionul

Emily Burghelea și Andrei, soțul ei misterios, părăseau Capitala. Cu avionul. Nu singuri, ci cu micuța lor de două luni și jumătate. A fost primul zbor al fetiței, care, după cum spune Emily, s-a descurcat foarte bine.

Emily avea să le descrie fanilor, pe Instagram, cum s-a comportat fetița pe timpul zborului către Iași. ”Astăzi a fost o zi mare pentru noi toți! Am plecat împreună la Iași cu avionul! Cea mică s-a descurcat foarte bine, a fost cumințică și, zic eu, i-a plăcut! La decolare a zâmbit și la aterizare a adormit! A stat trează tot drumul, a zâmbit și ne-a înveselit! Să știți că eram cât pe ce să pierdem avionul! Ne-am dat seama în ultimul moment că nu avem cărucior de travel! Ce credeți că am făcut? Am plecat să căutăm unul cu câteva ore înainte de plecare! Am avut noroc că am găsit exact ce ne doream imediat. Se face mic, mic, mic și poate fi luat în cabină. Am reușit să fac și bagajul în timp util și am decolat glorioși!”, a scris Emily.