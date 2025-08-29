Enrique Iglesias, tată pentru a patra oară! Anna Kournikova este însărcinată

Cântărețul spaniol Enrique Iglesias și fosta jucătoare rusă de tenis Anna Kournikova, care formează un cuplu peste două decenii, urmează să devină părinți pentru a patra oară.

Surse apropiate cuplului au transmis revistei Hola! că Enrique (50 de ani) și Anna (44 de ani) vor deveni din nou părinți. În acest moment fosta tenismenă se află la jumătatea sarcinii.

Povestea de dragoste dintre artist și sportivă începe în anul 2001, când au înregistrat împreună videoclipul piesei „Escape”. Interesant este faptul că deși au trei copii împreună (Nicholas și Lucy, gemeni de 7 ani, și Mary, de 5 ani), nu sunt căsătoriți în acte.

Kournikova apare cu numele Iglesias pe rețelele de socializare, dar nu și în buletin. Oricum ar fi, relația dintre cei doi este una foarte solidă, iar dovadă stau numeroasele poze de familie.

Nu doar Anna este dedicată familiei. În ultimii ani, Enrique și-a redus turneele, doar pentru a petrece mai mult timp cu partenera și copiii.

Iglesias duce o viață lipsită de griji la Miami

În timp ce Anna a devenit cetățean american cu acte în regulă din 2010, Enrique nu a renunțat la cetățenia spaniolă și folosește o viză de lucru pentru șederea în Statele Unite, deși locuiește de peste un deceniu în Miami. Le-ar fi și greu să se mute acum pentru că cei trei copii ai familiei învață deja la școli din oraș.

Iglesias ar fi investit alături de partenera sa peste 20 de milioane de dolari în casă unde locuiesc în prezent. Cel mai bine vândut artist muzical spaniol are o avere estimată la aproximativ 600 de milioane de dolari.

Un lucru însă este cert. Odată cu vestea venirii pe lume a celui de-al patrulea copil, Enrique va pune pauză turneelor viitoare. Nu se știe exact când se va produce acest lucru, având în vedere că are concerte programate în Sofia (Bulgaria – 20 septembrie), Mumbai (India 29-30 octombrie) și Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite – 1 noiembrie).

