Este de necrezut cu ce se ocupa iubitul Monicăi Gabor înainte să devină un celebru om de afaceri

Acum este un om de afaceri celebru însă puțini sunt cei care știu cu ce se ocupa înainte iubitul Monicăi Gabor. Chiar românca a dezvăluit secretul!

Antony, fiul în vârstă de 7 ani a lui Mr. Pink, a participat la un eveniment important. Și, bineînțeles, i-au fost alături Mr. Pink și Monica Gabor. Fosta scorpie de la Izvorani a împărtășit momentul special cu fanii ei de pe Facebook însă i-a scăpat un mic detaliu neștiut din viața lui Mr. Pink! Și anume… faptul că milionarul a fost călugăr în trecut. (CITEȘTE ȘI: MONICA GABOR: ”MI-E DOR DE…” REACȚIA FANILOR NU S-A LĂSAT AȘTEPTATĂ)

”Eu și Antony am făcut împreună un discurs despre pace inspirați de Dalai Lama. Am avut emoții, dar într-un final a meritat pentru că a fost in onoarea Zilei Internaționale a Păcii. L-am îmbrăcat frumos în hainele lui tati, care a fost călugăr în trecut, și a intrat imediat în atmosferă.”, a scris Monica Gabor pe contul ei de Facebook. (VEZI ȘI: IRINEL COLUMBEANU & MONICA GABOR, DIN NOU LA PARTAJ LA 7 ANI ANI DE LA DIVORȚ! AU DE ÎMPĂRȚIT…)

Mr. Pink, afacere cu energizante

Monica Gabor se află pe cai mari de când s-a mutat în Statele Unite și s-a băgat în afacerile iubitului chinez. Cei doi au reușit să câștige zeci de milioane de dolari din afacerea cu energizante. Monica Gabor si Mr. Pink au devenit milionari din băuturi energizante, arată cifrele de afaceri pentru 2017. În 2012, Mr. Pink a investit în lansarea afacerii cu băuturi pe bază de ginseng, produsul fiind promovat de vedete ca Lindsay Lohan, Paris Hilton sau cei trei copii ai lui Michael Jackson. Și Monica Gabor este prezentă la fiecare eveniment legat de promovarea marcii.