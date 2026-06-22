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Este Dua Lipa însărcinată? Adevărul din spatele zvonurilor care au explodat pe internet după nunta cu Callum Turner

De: Paul Hangerli 23/06/2026 | 00:30
Este Dua Lipa însărcinată? Adevărul din spatele zvonurilor care au explodat pe internet după nunta cu Callum Turner
Este Dua Lipa însărcinată? sursa-colaj CANCAN.RO
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La doar câteva săptămâni după ce Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit, internetul a fost inundat de zvonuri potrivit cărora artista ar aștepta primul copil. Postări virale, videoclipuri cu milioane de vizualizări și presupuse declarații atribuite cântăreței au alimentat speculațiile, însă realitatea este cu totul alta.

Cum au apărut zvonurile despre presupusa sarcină

În ultimele zile, rețelele sociale au fost dominate de informații care susțineau că Dua Lipa este însărcinată și că urmează să devină mamă pentru prima dată alături de soțul său, actorul Callum Turner.

Mai multe postări devenite virale au pretins că artista ar fi făcut deja anunțul.

„OMG! DUA ESTE ÎNSĂRCINATĂ”, scria într-un videoclip distribuit masiv pe platformele sociale.

O altă postare susținea că vedeta ar fi declarat: „Acum mănânc pentru doi”, frază care a fost preluată și distribuită de mii de utilizatori.

Un mesaj publicat de contul Buzz Crave pe platforma X a acumulat peste 5 milioane de vizualizări și aproximativ 40.000 de aprecieri, contribuind la amplificarea speculațiilor.

Nu există nicio confirmare oficială

În ciuda entuziasmului fanilor, informațiile despre o posibilă sarcină nu sunt reale. Dua Lipa nu a făcut niciun anunț oficial și nu a publicat nimic care să confirme că așteaptă un copil.

Nici Callum Turner nu a făcut declarații în acest sens. Mai mult, nu există nicio sursă credibilă sau publicație importantă care să fi confirmat informația. Analiza postărilor devenite virale arată că multe dintre acestea folosesc imagini fără legătură cu artista, inclusiv fotografii de arhivă și ecografii preluate de pe internet.

Un videoclip care a strâns milioane de vizualizări o prezintă pe Dua Lipa într-un interviu mai vechi în care vorbește despre colierul pe care îl poartă, fără să menționeze sarcina sau dorința de a deveni mamă în viitorul apropiat.

În plus, Buzz Crave, unul dintre conturile care au alimentat zvonurile, se prezintă chiar în descriere drept un cont de parodie care publică materiale satirice și conținut destinat divertismentului.

Povestea de dragoste dintre Dua Lipa și Callum Turner

Interesul uriaș pentru viața personală a artistei nu este surprinzător. Dua Lipa și Callum Turner au devenit unul dintre cele mai urmărite cupluri din industria divertismentului după ce și-au oficializat relația.

Primele zvonuri despre relația lor au apărut în ianuarie 2024, când cei doi au fost văzuți împreună la premiera serialului „Masters of the Air”, iar potrivit Billboard, s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni.

Deși inițial au preferat discreția, aparițiile lor împreună s-au înmulțit în lunile următoare, inclusiv la petrecerea de după gala BAFTA și în timpul unei vacanțe în Mexic. Confirmarea oficială a relației a venit pe 2 iulie 2024, când Dua Lipa a publicat pe Instagram imagini de la Festivalul Glastonbury, inclusiv fotografii romantice alături de actor.

Logodna și nunta care au atras atenția fanilor

În mai 2025, cei doi și-au făcut debutul oficial pe covorul roșu în calitate de cuplu la Gala Met.

La scurt timp, într-un interviu acordat revistei British Vogue, Dua Lipa a confirmat că este logodită cu Callum Turner.

„Da, suntem logodiți”, a declarat artista.

Ea a vorbit atunci și despre relația lor.

„Este foarte emoționant. Decizia de a îmbătrâni împreună, de a construi o viață și, nu știu, de a fi cei mai buni prieteni pentru totdeauna este un sentiment cu adevărat special”, a spus cântăreața.

Dua a dezvăluit și că actorul a comandat special pentru ea inelul de logodnă.

„Este frumos să știi că persoana cu care îți vei petrece restul vieții te cunoaște foarte bine”, a adăugat ea.

Pe 31 mai 2026, Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit într-o ceremonie restrânsă organizată la Londra, iar ulterior au fost văzuți petrecându-și luna de miere în Italia.

Dua Lipa își dorește copii, dar nu acum

Deși zvonurile privind sarcina sunt false, artista nu a ascuns niciodată faptul că își dorește să întemeieze o familie.

În același interviu acordat revistei British Vogue, Dua Lipa a vorbit deschis despre acest subiect.

„Mi-ar plăcea să am copii într-o zi”, a mărturisit ea.

Totuși, cântăreața a explicat că momentul potrivit nu a venit încă.

„Dar apare mereu întrebarea când ar exista vreodată un moment potrivit, cum s-ar potrivi cu munca mea, cum ar funcționa dacă aș pleca în turneu și cât timp ar trebui să îmi iau liber.”

Artista a subliniat că întemeierea unei familii este o decizie care necesită mult mai mult decât simpla dorință de a avea copii.

„Cred că este unul dintre acele lucruri care se vor întâmpla atunci când va fi momentul potrivit. Iubesc copiii, dar cred că a crește un copil înseamnă mult mai mult decât simplul fapt de a iubi copiii.”

În prezent, nu există nicio dovadă că Dua Lipa este însărcinată. Toate informațiile care circulă online despre o presupusă sarcină sunt bazate pe postări virale, citate inventate și materiale scoase din context.

Singurul lucru confirmat este că artista traversează una dintre cele mai fericite perioade din viața sa, după căsătoria cu Callum Turner. În privința unui copil, Dua Lipa spune clar că își dorește acest lucru în viitor, însă doar atunci când va considera că este momentul potrivit.

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