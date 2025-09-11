Este sau nu legal fondul clasei în anul școlar 2025-2026? Ce spune legea

Cu un început de an școlar 2025-2026 îngreunat de grevele și protestele cadrelor didactice, părinții elevilor mai au o grijă în plus pe cap: fondul clasei. Este sau nu legal colectarea de bani în unitățile școlare?

A fost un început atipic al noului an școalr 2025-2026. Chiar pe 8 septembrie – când sute de elevi ar fi trebuit să înceapă prima zi de școală – sindicaliștii învățământului preuniversitar au organizat un miting și un marș în Piața Victoriei pentru a-și exprima nemulțumirile față de măsurile fiscale adoptate de guvernul Bolojan. Pentru mulți părinți, această zi a reprezentat o sursă de stres și îngrijorare.

Este sau nu legal strângerea de bani pentru fondul clasei?

În paralel, primarul Cristi Valentin Misăilă din orașul Focșani vine în ajutorul părinților copleșiți de griji și neajunsuri. Pe lângă cheltuielile de început de an și din timpul anului școlar, adulții mai au o grijă în plus: colectarea de bani pentru fondul clasei.

Deși aproape în toate unitățile școlare există părinți nemulțumiți de această practică veche, colectarea de bani pentru fondul clasei este încă la modă în aproape toate unitățile școlare. În acest sens, primarul din Focșani a luat atitudine și vrea să pună capăt acestui obicei.

Edilul le-a transmis părinților și cadrelor didactice că obținerea de bani pentru fondul clasei este ilegal. Avertismentul primarului vine după ce la instituția pe care o conduce au ajuns mai multe plângeri de la cetățeni în primele zile ale noului an școlar.

De asemenea, edilul cere Inspectoratului Școlar Județean Vrancea să cadă de comun acord cu profesorii și directorii din școli pentru a renunța definitiv la această practică. Pe fondul acestor declarații, autoritățile locale au subliniat faptul că – pentru anul școlar 2025-2026 – există suficienți bani alocați pentru crește, grădinițe, școli și licee, astfel încât să nu fie nevoie de bani suplimentari din fondul clasei sau al școlii.

Ca urmare a unor sesizări primite de la cetățeni în primele zile ale noului an școlar, Primarul Cristi Valentin Misăilă le reamintește părinților și cadrelor didactice din Municipiul Focșani că este interzisă colectarea de bani pentru fondul clasei sau fondul școlii

pentru achiziția de materiale didactice, de șervețele, săpun, hârtie igienică. Asemenea practici sunt strict interzise prin regulamentele școlare! Îi informăm pe părinți că Primăria Municipiului Focșani a realizat investițiile necesare pentru buna desfășurare a anului școlar 2025-2026 în creșele, grădinițele, școlile și liceele din orașul nostru. Au fost asigurate, din bugetul local, fondurile solicitate pentru achiziția materialelor didactice necesare unui act educațional de calitate! Pe această cale, Primarul Cristi Valentin Misăilă solicită conducerii Inspectoratului Școlar Județean Vrancea să discute cu directorii unităților de învățământ și cu cadrele didactice din Municipiul Focșani pentru a le explica acestora că este un abuz să solicite sau să e implicate în colectarea de fonduri pentru cheltuielile de funcționare și materiale educaționale”, se arată în comunicatul Biroului de Presă al Primăriei Municipiului Foșcani.

