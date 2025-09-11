Acasă » Știri » Este sau nu legal fondul clasei în anul școlar 2025-2026? Ce spune legea

Este sau nu legal fondul clasei în anul școlar 2025-2026? Ce spune legea

De: Irina Vlad 11/09/2025 | 19:43
Este sau nu legal fondul clasei în anul școlar 2025-2026? Ce spune legea
sursă foto: Pixabay

Cu un început de an școlar 2025-2026 îngreunat de grevele și protestele cadrelor didactice, părinții elevilor mai au o grijă în plus pe cap: fondul clasei. Este sau nu legal colectarea de bani în unitățile școlare?

A fost un început atipic al noului an școalr 2025-2026. Chiar pe 8 septembrie – când sute de elevi ar fi trebuit să înceapă prima zi de școală – sindicaliștii învățământului preuniversitar au organizat un miting și un marș în Piața Victoriei pentru a-și exprima nemulțumirile față de măsurile fiscale adoptate de guvernul Bolojan. Pentru mulți părinți, această zi a reprezentat o sursă de stres și îngrijorare.

Este sau nu legal strângerea de bani pentru fondul clasei?

În paralel, primarul Cristi Valentin Misăilă din orașul Focșani vine în ajutorul părinților copleșiți de griji și neajunsuri. Pe lângă cheltuielile de început de an și din timpul anului școlar, adulții mai au o grijă în plus: colectarea de bani pentru fondul clasei.

Deși aproape în toate unitățile școlare există părinți nemulțumiți de această practică veche, colectarea de bani pentru fondul clasei este încă la modă în aproape toate unitățile școlare. În acest sens, primarul din Focșani a luat atitudine și vrea să pună capăt acestui obicei.

Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în sfârșit NOROC după 6 ani de ghinion
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va...
Zodia care câștigă bani foarte ușor până pe 14 septembrie, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu
Zodia care câștigă bani foarte ușor până pe 14 septembrie, potrivit astrologului Camelia...

Edilul le-a transmis părinților și cadrelor didactice că obținerea de bani pentru fondul clasei este ilegal. Avertismentul primarului vine după ce la instituția pe care o conduce au ajuns mai multe plângeri de la cetățeni în primele zile ale noului an școlar.

De asemenea, edilul cere Inspectoratului Școlar Județean Vrancea să cadă de comun acord cu profesorii și directorii din școli pentru a renunța definitiv la această practică. Pe fondul acestor declarații, autoritățile locale au subliniat faptul că – pentru anul școlar 2025-2026 – există suficienți bani alocați pentru crește, grădinițe, școli și licee, astfel încât să nu fie nevoie de bani suplimentari din fondul clasei sau al școlii.

Ca urmare a unor sesizări primite de la cetățeni în primele zile ale noului an școlar, Primarul Cristi Valentin Misăilă le reamintește părinților și cadrelor didactice din Municipiul Focșani că este interzisă colectarea de bani pentru fondul clasei sau fondul școlii

Atenționăm cadrele didactice care solicită bani elevilor sau părinților să înceteze cu asemenea presiuni. Părinții nu trebuie, sub nicio formă, să dea bani la fondul clasei sau
pentru achiziția de materiale didactice, de șervețele, săpun, hârtie igienică. Asemenea practici sunt strict interzise prin regulamentele școlare!

Îi informăm pe părinți că Primăria Municipiului Focșani a realizat investițiile necesare pentru buna desfășurare a anului școlar 2025-2026 în creșele, grădinițele, școlile și liceele din orașul nostru.

Au fost asigurate, din bugetul local, fondurile solicitate pentru achiziția materialelor didactice necesare unui act educațional de calitate! Pe această cale, Primarul Cristi Valentin Misăilă solicită conducerii Inspectoratului Școlar Județean Vrancea să discute cu directorii unităților de învățământ și cu cadrele didactice din

Municipiul Focșani pentru a le explica acestora că este un abuz să solicite sau să e implicate în colectarea de fonduri pentru cheltuielile de funcționare și materiale educaționale”, se arată în comunicatul Biroului de Presă al Primăriei Municipiului Foșcani.

NU E O GLUMĂ! Cât costă ghiozdanul pe care fiica Cristinei Șișcanu și a lui Mădălin Ionescu l-a purtat în prima zi de școală

Pompierii, chemați de urgență la Hotelul Pheonicia. Ce s-a întâmplat la locația deținută de Mohamad Murad

 

Tags:
Iți recomandăm
Gravidă de 22 de ani, omorâtă cu lovituri de topor. Acuzații grave la adresa poliției: i-au ignorat strigătele de ajutor
Știri
Gravidă de 22 de ani, omorâtă cu lovituri de topor. Acuzații grave la adresa poliției: i-au ignorat strigătele…
Amendă și dosar penal pentru Gigi Becali! Ce ilegalitate a comis la Techirghiol
Știri
Amendă și dosar penal pentru Gigi Becali! Ce ilegalitate a comis la Techirghiol
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Mediafax
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și...
Zodia care câștigă bani foarte ușor până pe 14 septembrie, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu
Gandul.ro
Zodia care câștigă bani foarte ușor până pe 14 septembrie, potrivit astrologului Camelia...
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Adevarul
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la...
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii...
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Mediafax
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost...
Parteneri
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia...
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Click.ro
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe...
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
WOWBiz.ro
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce...
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima...
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Digi 24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă...
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția
Digi24
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă...
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR:...
Carmen de la Sălciua, imaginile durerii: „Am o stare de tristețe”
kanald.ro
Carmen de la Sălciua, imaginile durerii: „Am o stare de tristețe”
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA....
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
kfetele.ro
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare...
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
WOWBiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este...
Inflaţia a explodat. Cât au ajuns să coste merele. Reacţia unui suedez în Obor:
observatornews.ro
Inflaţia a explodat. Cât au ajuns să coste merele. Reacţia unui suedez în Obor: "Aici...
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
S-a descoperit de ce unele SSD-urile dispăreau în Windows 11
go4it.ro
S-a descoperit de ce unele SSD-urile dispăreau în Windows 11
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Cine este administratorul de la ROMAERO demis de ministrul Radu Miruță. Lista veniturilor încasate de la alte companii de stat. De unde lua, de fapt, cei mai mulți bani
Fanatik.ro
Cine este administratorul de la ROMAERO demis de ministrul Radu Miruță. Lista veniturilor încasate de...
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac i-a uimit pe toți
Fanatik.ro
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac...
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia luată astăzi de Tribunalul București e definitivă
Capital.ro
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia luată astăzi de Tribunalul București e definitivă
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani. Cei doi s-au cunoscut în avion, iar vedeta a fost cerută în căsătorie prin poștă!
Romania TV
Cine este soțul Marei Bănică. L-a ținut ascuns de ochii curioșilor. E plin de bani....
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Go4Games
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Gheorghe Dincă ar putea să iasă din închisoare. Monstrul din Caracal a făcut o cerere de eliberare
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea să iasă din închisoare. Monstrul din Caracal a făcut o cerere...
Marea dorință a lui David Popovici, de ziua lui. Cine i-o poate îndeplini
evz.ro
Marea dorință a lui David Popovici, de ziua lui. Cine i-o poate îndeplini
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în sfârșit NOROC după 6 ani de ghinion
Gandul.ro
Horoscopul anilor 2026-2030: Zodia care va reuși să-și găsească sufletul pereche și va avea în...
M-am îndrăgostit. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român
as.ro
M-am îndrăgostit. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul...
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri, topurile muzicale se scufundă. Un VERS. Atât i-a trebuit ca să cucerească fanii. Artista a lansat piesa 
radioimpuls.ro
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri,...
Ce s-a ales de fotbalistul român care a jucat la Dinamo și rupea plasele porților adversarilor în anii ’90. Ce face acum fostul golgheter al României de care puțini își mai amintesc
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fotbalistul român care a jucat la Dinamo și rupea plasele porților...
Transferul de Premier League, prezentat oficial de CFR Cluj: „Este noul atacant al echipei noastre!”. Update exclusiv
Fanatik.ro
Transferul de Premier League, prezentat oficial de CFR Cluj: „Este noul atacant al echipei noastre!”....
Știrile zilei, 8 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 8 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Raluca Bădulescu îi dă replica Alinei Pușcău, care a zis că este ipocrită: „Mi-am luat fapta. ...
Raluca Bădulescu îi dă replica Alinei Pușcău, care a zis că este ipocrită: „Mi-am luat fapta. Cum aș putea să…”
Gravidă de 22 de ani, omorâtă cu lovituri de topor. Acuzații grave la adresa poliției: i-au ignorat ...
Gravidă de 22 de ani, omorâtă cu lovituri de topor. Acuzații grave la adresa poliției: i-au ignorat strigătele de ajutor
Amendă și dosar penal pentru Gigi Becali! Ce ilegalitate a comis la Techirghiol
Amendă și dosar penal pentru Gigi Becali! Ce ilegalitate a comis la Techirghiol
Cum a reușit asasinul lui Charlie Kirk să se facă neobservat. FBI a refăcut traseul suspectului în ...
Cum a reușit asasinul lui Charlie Kirk să se facă neobservat. FBI a refăcut traseul suspectului în baza imaginilor cu el
Ultimele 2 întrebări la care Charlie Kirk a răspuns. Ambele par a fi o coincidență cu asasinarea sa
Ultimele 2 întrebări la care Charlie Kirk a răspuns. Ambele par a fi o coincidență cu asasinarea sa
Ultimele cuvine ale ucrainencei Iryna din SUA. Cui i-a dat mesaj și ce a scris în el
Ultimele cuvine ale ucrainencei Iryna din SUA. Cui i-a dat mesaj și ce a scris în el
Vezi toate știrile
×