„Ești o..!” Ce mesaje jignitoare i-a trimis Maria Avram ispitei Oana Monea, în miez de noapte, după finala Insula Iubirii

Marius Avram a fost protagonistul uneia dintre cele mai controversate povești de dragoste din show-ul de la Antena 1, care a ținut România cu sufletul la gură. Îndrăgostit până peste cap de ispita Oana Monea, bărbatul a decis, la finalul emisiunii, să pună punct căsniciei de 11 ani pe care o avea cu Maria Avram și să înceapă o viață nouă alături de femeia care i-a furat inima.

La doar trei zile după filmarea finalei în Thailanda, Marius și Oana s-au întors în România, unde au locuit o scurtă perioadă de timp în apartamentul Oanei din Constanța. Marius a decis să facă un pas important pentru viața lui și a dus-o pe Oana în orașul său natal, la Craiova, unde a prezentat-o părinților săi ca fiind noua lui parteneră.

Mesajele jignitoare pe care Maria i le-a trimis Oanei Monea

Maria a negat categoric informațiile potrivit cărora Marius ar fi dus-o la părinții lui pe cea care i-a pus foc la inimă pe insulă, dar ispita a povestit amănunțit cum s-a întâmplat, de fapt, totul.

„M-am cunoscut cu mama lui Marius, am povestit, ne-am luat în brațe și atât.(…) M-a plăcut foarte tare, chiar m-a plăcut foarte tare și mă bucur pentru că ea își dorea din ce am văzut eu, își dorea niște lucruri, dar e o femeie minunată”, a spus Oana Monea pe TikTok.

Deși totul părea că decurge perfect, relația lor a început să scârțâie după doar două săptămâni. În tot acest timp, Maria Avram, cea care i-a fost soție lui Marius de mai bine de un deceniu, a început să o bombardeze pe Oana Monea cu mesaje agresive si pline de injurii.

Întoarsă în Anglia, soția lui Marius nu a putut să accepte situația și a început să o înjure pe Oana ca la ușa cortului. În mesajele trimise, Maria nu s-a sfiit să o jignească pe rivala sa, folosind expresii dure precum, „Ești o c**ă!, apelativ pe care blondina l-a folosit obsesiv la adresa Oanei.

În cele din urmă, soția înșelată a reușit să întoarcă toată această situație în favoarea ei. Maria, ambițioasă din fire, a reușit să îl facă pe Marius să renunțe la cererea de divorț și, odată cu ea, și la relația cu Oana Monea care îi zdruncinase atât căsnicia, cât și liniștea sufletească. Împăcarea a venit ca o lovitură sub centură pentru ispita supremă, dar Maria a vrut să lupte cu orice preț pentru căsnicia ei, ieșind victorioasă.

